Davide Bortolato, proposte concrete per incentivare l’istruzione

Nel suo ultimo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, espone il programma elettorale in ambito scolastico, con un impegno concreto per incentivare l’istruzione e supportare studenti, famiglie e insegnanti.

MOGLIANO VENETO (TV) – Il sindaco uscente, Davide Bortolato, che si ricandida alle guida della Città, intende continuare le politiche di riconoscimento del merito, offrendo borse di studio e promuovendo concorsi per premiare il talento e l’impegno degli studenti.

Anche il progetto “Mediazione” sarà portato avanti in collaborazione con gli istituti scolastici, utilizzando l’educativa di strada e i punti di orientamento e volontariato per supportare i giovani in situazioni di fragilità e prevenire il disagio giovanile. Questo progetto mira a creare un ambiente scolastico inclusivo e di sostegno per tutti gli studenti.

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e garantire un’ampia offerta di servizi educativi per i più piccoli, saranno inoltre stipulate convenzioni con asili nido privati, aumentando così il numero di posti disponibili.

Inoltre, Bortolato si impegna a investire nell’efficientamento energetico e nella riqualificazione degli edifici scolastici obsoleti, assicurando ambienti sicuri e confortevoli per gli studenti e il personale scolastico.

Per approfondire le proposte ambientali promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.