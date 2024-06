Davide Bortolato, iniziative sociali per una Mogliano Veneto inclusiva

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato sintetizza parte del suo programma elettorale in ambito sociale, sottolineando l’importanza di non lasciare indietro nessuno nel percorso di sviluppo e inclusione della comunità

MOGLIANO VENETO (TV) – Davide Bortolato, sindaco uscente che si ripropone alle guida della Città, si impegna a continuare ad attuare progetti mirati e ad allocare risorse finanziarie adeguate per ampliare i servizi sociali dedicati alle famiglie e ai giovani. Le politiche di educativa familiare e assistenza domiciliare saranno potenziate, incrementando l’organico dei servizi sociali per garantire un supporto professionale e personalizzato a chi ne ha bisogno.

Particolare attenzione sarà riservata agli anziani, con l’introduzione di un Cohousing e nuovi progetti di invecchiamento attivo. L’istituto Gris continuerà a essere un pilastro dei servizi socio-assistenziali per la cittadinanza, con il Comune che sosterrà il suo rilancio. Inoltre, il Distretto Socio Sanitario sarà completamente ristrutturato, trasformandosi in una moderna Casa di Comunità.

Altro punto fondamentale del programma riguarda l’elaborazione e l’attuazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, per rendere Mogliano Veneto una città con marciapiedi, piazze ed edifici pubblici accessibili a tutti i cittadini.

Per approfondire le proposte ambientali promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.