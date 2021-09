Daspo urbano ad un agente di commercio sorpreso ad acquistare eroina a Mestre

Una multa di 450 euro e l’ordine di allontanamento (daspo urbano) per 48 ore dalla città per un uomo residente a San Michele al Tagliamento (Ve), sorpreso dalla Polizia locale ad acquistare eroina nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, in via Cappuccina a Mestre. Verso le 14.30 gli agenti del Nucleo operativo, impegnati in un controllo in borghese, l’hanno visto all’altezza dell’ingresso del sottopasso del tram, in un’area sottoposta a vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine perché presidio di spacciatori.

Giunto in zona, l’uomo si è avvicinato a un presunto pusher e, dopo un breve colloquio, gli ha consegnato alcune banconote ricevendo in cambio un involucro, allontanandosi verso via Gozzi. In quel punto è stato raggiunto e identificato, quale rappresentante del settore della ristorazione. Gli agenti hanno controllato l’involucro trovando al suo interno eroina gialla. L’uomo è stato quindi sanzionato con multa e ordine di allontanamento.

Nella stessa operazione bloccato anche lo spacciatore da parte di altri agenti e trasferito nella sede del Nucleo operativo a Marghera per essere identificato. Su di lui pendeva un’altra denuncia per spaccio, risalente allo scorso mese di febbraio. Anche per quest’ultimo è scattato il daspo urbano per 48 ore e una multa di 450 euro.