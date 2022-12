Dal Polo Nord a Silea, Babbo Natale arriva in carrozza

Una vigilia di Natale magica che per i bambini e le bambine di Silea, che hanno potuto incontrare Babbo Natale e condividere la gioia della consegna dei doni.

Il calendario di eventi natalizi “La magia del Natale illumina Silea” è entrato nel vivo sabato 24 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale che, nel pomeriggio, ha raggiunto il Parco dei Moreri, accompagnato da elfi e aiutanti, alla guida di una carrozza carica di doni. Ad accoglierlo il caloroso abbraccio dei bambini e delle bambine accorsi per ricevere i regali tanto attesi.

L’appuntamento è stato occasione di festa e condivisione per i piccoli e per le loro famiglie, che hanno potuto passare un pomeriggio di giochi e allegria e provare l’emozione di un giro in carrozza con Babbo Natale.

“Natale è un periodo denso di significati, magico – spiega, Francesco Biasin, assessore alla Politiche sociali del Comune di Silea– e vorremmo che fosse, per tutti, un’occasione per sentirsi parte di una comunità e partecipare agli eventi e alle iniziative che animano il nostro territorio”.

“La magia del Natale illumina Silea” è promosso da Silea Terre d’Acqua, associazione pubblico – privata partecipata da Comune di Silea, Ascom Confcommercio Treviso e dall’APS A.I.C.A.SA di Silea, che riunisce gli operatori economici e sociali, con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio.

Il programma completo degli eventi è consultabile al link Hellosilea.net/Natale.