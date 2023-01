Dal pettorale 43 al podio di Kitzbühel: l’impresa di Florian Schieder

Il ventisettenne altoatesino, partito con il pettorale numero 43, ha conquistato uno splendido secondo posto nella discesa maschile di Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nel tempio di Kitzbühel (Austria).

KITZBÜHEL – L’azzurro è riuscito a sfruttare al meglio le condizioni di gara arrivando dietro per soli 23 centesimi al padrone di casa Vincent Kriechmayr sulla mitica Streif. A completare il podio ci ha pensato lo svizzero Niels Hintermann.

Per il nativo di Castelrotto si tratta del primo podio in carriera in Coppa del Mondo, il terzo stagionale per il team azzurro della velocità dopo i due ottenuti da Mattia Casse.

“La luce era sicuramente migliorata – ha dichiarato Schieder a fine gara -, ma l’ho sfruttata bene. Ho dato il massimo con tutta la cattiveria. Non ho fatto grossi errori: per un discesista è un sogno salire sul podio qui. Un sogno diventato realtà. Anno dopo anno si cresce sempre un po’, ma venire qua è qualcosa di speciale”.

Buon quinto posto a pari merito con il norvegese Adrian Sejersted per Dominik Paris, rimasto per larghi tratti della prova in lizza per il podio.

In casa Italia tra i primi venti anche Mattia Casse (17°), seguito da Christof Innerhofer (22°). Appena fuori dalla zona punti Matteo Marsaglia (31°), mentre Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi hanno chiuso rispettivamente 43° e 45° con Nicolò Molteni a completare il quadro degli azzurri (51°).

credits CONI/FISI