“Dal Caos alla Saggezza”: l’Arte in dialogo col Conservatorio

Giovedì 20 aprile, alle 18.00, a Palazzo Pisani sede del Conservatorio, sarà inaugurata la scultura “Dal Caos alla Saggezza” dell’artista VAL, Valérie Goutard.

VENEZIA – L’opera rimarrà esposta fino a fine anno e, collocata nel porticato a ridosso dello scalone monumentale del Conservatorio, sarà sempre visitabile a quanti parteciperanno alle varie iniziative aperte al pubblico del Conservatorio.

Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, grazie a una tradizione di disciplina e selettività, ogni anno accoglie giovani di talento provenienti da ogni continente e ne garantisce l’alta formazione in quel contesto unico che è Venezia.

La scultura “Dal Caos alla Saggezza” della rinomata artista VAL, Valérie Goutard, ha ora trovato dimora tra le sale di questa stimata istituzione. Quest’opera d’arte magnetica servirà da rifugio per l’introspezione a tutti coloro che la visiteranno.

In questo spazio, la combinazione senza tempo di musica e scultura risuonerà all’unisono, offrendo un ambiente unico per interrogarsi e riflettere sulle nostre vite.

Il design raffinato della scultura è un invito a intraprendere un viaggio filosofico per esplorare le profondità della nostra coscienza, a porre quelle domande vitali che espandono la nostra consapevolezza e a riflettere sul nostro posto nel mondo.

Tutti sono invitati a seguire il percorso indicato dai 7 elementi, poiché il percorso stesso è la chiave per un futuro migliore: come disse Gandhi, dobbiamo “essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”, e allora tutto dentro e intorno a noi

cambierà.

“From Chaos to Wisdom” ha già lasciato il segno nel mondo dell’arte, essendo stata esposta durante la prestigiosa Biennale dell’Arte 2022 presso La Fucina del Futuro, sede di Sumus. La missione di Sumus è “Ripensare Venezia per ripensare il mondo” e questa collaborazione tra il Conservatorio, VAL e Sumus è un ulteriore passo verso il raggiungimento di questo obiettivo.

La magniFica creazione di VAL suggerisce l’esistenza di un nuovo paradigma: un paradigma in armonia con la vita. Sumus spera che molti abbraccino questa straordinaria opportunità di connettersi con la propria interiorità e con il mondo che ci circonda.

From chaos to wisdom

A proposito di VAL – Valérie Goutard (Val – 1967-2016) è stata una rinomata scultrice francese che realizzò tutte le sue opere nel suo studio di Bangkok. Dal 2007 fino alla sua improvvisa scomparsa nell’ottobre 2016, ha esposto le sue opere in diverse parti dell’Asia e anche in Europa e negli Stati Uniti. Val è passata dal piano allo spazio affinché la sua scultura diventasse un segno, alla luce dei suoi particolari legami con l’ambiente. Val si è interrogata sul ruolo dell’uomo nella nostra società e ha

contemplato il destino della presente epoca attraverso il suo lavoro. Laddove alcuni si concentrano puramente sul formalismo, Val cerca una connessione più profonda con il mondo che la circonda. È stata una di quegli artisti che credono nella permanenza della carica emotiva del visibile. Ha dato vita a sculture umane altamente stilizzate, il cui simbolismo rimanda a ciò che porta più profondamente dentro di sé. Ma ciò che VAL intende catturare, soprattutto, sono gli attimi: momenti fugaci, che fissa nella struttura traforata delle sue cornici di bronzo. Tuttavia, al di là delle sue Figure Filiformi che si afFiancano alle imponenti unità, nella loro autorità verticale e percorse dal soffio della verve spirituale, Val non cerca di ascondere la sua inquietudine.