Dal 26 al 28 ottobre lavori in via Zeno, all’intersezione con via Parenzo al Lido

La Direzione Lavori pubblici del Comune di Venezia rende noto con un’ordinanza che da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via Zeno, all’intersezione con via Parenzo, al Lido. La disposizione è stata emessa per consentire i lavori di realizzazione dei nuovi idranti all’interno del compendio Actv e par tale ragione si rende necessario intervenire sul sedime stradale per il posizionamento del nuovo contatore.

Dal giorno 26 ottobre sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione del veicolo, in via Zeno, dall’ingresso del deposito Actv per una estensione di circa 40 metri lineari. Sarà inoltre predisposto il senso di marcia alternato, gestito con movieri, in corrispondenza dell’intersezione tra via Zeno e via Parenzo. Nei tratti interessati dai lavori il limite di velocità sarà di 30 km orari.

Commenta la news

commenti