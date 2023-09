Dal 18 settembre al Tronchetto si rinnovano i due approdi ACTV

Lunedì 18 settembre inizieranno i lavori di rinnovamento dei due approdi del Tronchetto, dove transitano le linee 2 e N del servizio di navigazione ACTV. Si tratta di un progetto da 1,2 milioni di euro che durerà 15 mesi e che cambierà il volto acqueo dell’isola.

La prima fase riguarderà l’approdo di Tronchetto Mercato, situato sotto il People Mover. Questo approdo sarà chiuso per i lavori e le linee in transito saranno deviate sugli approdi Tronchetto A e B. I lavori prevedono la demolizione delle superfici esistenti, il risanamento delle strutture in calcestruzzo, il rinnovo della pavimentazione con materiali innovativi, l’installazione di una nuova copertura e di emettitrici automatiche, tornelli e pannelli informativi. Inoltre, i galleggianti saranno raddoppiati per aumentare la capacità di attracco. La fine dei lavori è prevista per la primavera 2024 e il costo è di 530 mila euro.

La seconda fase riguarderà l’approdo principale del Tronchetto, che sarà ristrutturato dopo la fine dei lavori di Tronchetto Mercato o al massimo alla fine dell’estate. Questo approdo sarà trasformato in un terminal cittadino, con una copertura totale, tornelli e un pannello terminal. Anche in questo caso, le superfici saranno demolite e risanate, la pavimentazione sarà rifatta con materiali innovativi e il costo sarà di oltre 700 mila euro. I lavori dureranno otto mesi e le linee in transito saranno spostate sul nuovo approdo di Tronchetto Mercato.

“L’isola del Tronchetto è una delle porte d’accesso alla città e l’Amministrazione Brugnaro sta lavorando per renderla più sicura, funzionale e ricca di servizi – commenta l’assessore alla Mobilità Renato Boraso. – Oltre agli uffici delle società AVM, Actv, VeLa, Ames e di molte società private, va ricordata la riqualificazione completa dell’area, voluta dal sindaco, con la nuova Smart Control Room, la caserma dei Carabinieri e la sede della Polizia Locale, il nuovo mercato giornaliero, il blocco servizi, il parcheggio per i bus turistici e il nuovo mercato ittico in fase di realizzazione. Questo intervento migliorerà due approdi importanti per la mobilità di cittadini, lavoratori e visitatori”.