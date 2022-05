Dal 14 maggio riapre BAUBEACH®, la prima spiaggia per cani liberi e felici

All’insegna della rinascita nel benessere interiore e di un progetto di sostenibilità dalle solide fondamenta, inaugura il 14 maggio 2022, a Maccarese, la nuova stagione del BAUBEACH®, la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici e unica a poter rivendicare la proprietà del nome. Si attende, per il primo giorno di apertura, l’appassionato pubblico di soci, tra i quali sono spesso presenti diversi volti noti e amanti dei cani.

Marchio registrato da oltre vent’anni, molto spesso erroneamente usato come sinonimo di “spiaggia per cani“, Baubeach® è in realtà qualcosa di estremamente esclusivo e ricco di iniziative che lo differenziano da qualsiasi altra struttura similare, per diverse ragioni:

La tipologia di approccio etologico , per cui i cani vengono accolti in uno spazio molto vasto, 7000mq, e viene data loro la possibilità di interagire liberi da guinzagli, di fare il bagno ad ogni ora, di socializzare, di fare uno spuntino e partecipare serenamente alle attività inventate per questa specifica dimensione (attività empatico relazionali®);

, per cui i cani vengono accolti in uno spazio molto vasto, 7000mq, e viene data loro la possibilità di interagire liberi da guinzagli, di fare il bagno ad ogni ora, di socializzare, di fare uno spuntino e partecipare serenamente alle attività inventate per questa specifica dimensione (attività empatico relazionali®); L’ approccio ambientale , in virtù del quale l’Associazione sta lavorando all’ottenimento di una terza Certificazione ISO UNI, forse la più importante che si poteva immaginare: la UNI ISO 14001:2015, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La Certificazione, che verrà conclusa a giugno 2022, si avvarrà di azioni di sostegno e scelte biocompatibili immediatamente riconoscibili e fruibili per i Soci;

, in virtù del quale l’Associazione sta lavorando all’ottenimento di una terza Certificazione ISO UNI, forse la più importante che si poteva immaginare: la UNI ISO 14001:2015, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La Certificazione, che verrà conclusa a giugno 2022, si avvarrà di azioni di sostegno e scelte biocompatibili immediatamente riconoscibili e fruibili per i Soci; I Partner scelti con la attenzione rigorosa all’ambiente e alla biosostenibilità, che arredano la spiaggia di soluzioni davvero originali e biosostenibili;

scelti con la attenzione rigorosa all’ambiente e alla biosostenibilità, che arredano la spiaggia di soluzioni davvero originali e biosostenibili; La Mostra di Arte permanente ORA o MAI PIU’ dell’Artista Karen Thomas , i workshop di Attività Empatico Relazionali® da svolgere all’interno del nuovo spazio di lavoro ideato a ricordare la Ruota di Medicina Sciamanica;

, i da svolgere all’interno del nuovo spazio di lavoro ideato a ricordare la Ruota di Medicina Sciamanica; I cibi sapientemente scelti per nutrire corpo e mente in modo etico e cruently free, dalla creatività della nostra Rita Ghilardi.

Inoltre a Baubeach® ci sono state e ci saranno sempre iniziative volte a migliorare fattivamente la vita dei cani reclusi nei canili, con Open Day per Organizzazioni che si occupano delle loro adozioni dirette, per le quali si prevede, come sempre, una freecard a vita per accedere alla spiaggia. Alcune iniziative sono rivolte anche ai cani di famiglia, con progetti mirati al loro benessere e alla prevenzione: è il caso del Progetto BAU-CHECK ’22, che vede l’offerta di Studi Veterinari convenzionati all’Associazione, che permetteranno analisi cliniche sulle malattie endemiche dei cani ad un prezzo vantaggioso per i Soci.

Baubeach® è anche sede di un Centro di Studi Etologici specifici nel settore del Management Turistico Dog Friendly, registrato per la prima volta in Italia nel 2019 e definito Dog Management Turistico Ihod®, che sfornerà a giugno altri 15 Dog Manager pronti a creare nuovi paradisi in terra per cani e umani felici.

Questa Formazione, specialistica nel settore, è l’unica in Europa a poter vantare Docenti con 24 anni di esperienza diretta sul campo, l’unica che può dare immediatamente possibilità di collaborazione e affiancamento nei progetti.

Inoltre, la prossima edizione del Corso di DOG MANAGEMENT TURISTICO IHOD®, previsto per il prossimo novembre, vedrà tra i Docenti il Prof. Roberto Marchesini, filosofo, Etologo e massimo esperto della Zooantropologia Cognitiva: il Corso verrà riconosciuto dalla SIUA, l’Istituto di Studi Zooantropologici fondato dallo stesso Marchesini e i Discenti avranno la possibilità di guadagnare crediti formativi, oltre che avere la miglior preparazione immaginabile per poter creare la loro professione di Dog Manager, con la possibilità di progettare quindi spazi turistico ricreativi per grandi quantità di cani accompagnati (spiagge, asili, parchi tematici o altro).

È utile ricordare che la Associazione Baubeach Village, in qualità di Ente di Formazione ha ottenuto lo scorso anno la Certificazione Uni ISO 29993:2017 e ISO FDIS 29994:2021 rispetto il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione di corsi di formazione nel campo della cinofilia adattato a contesti turistico ricreativi e del benessere della persona. Questo, unito alla lunga esperienza e alla sinergia con l’Istituzione SIUA, rende al Progetto Formativo un alto standard di qualità ed esclusività a livello europeo.La natura Olistica della Associazione: da maggio a settembre sarà possibile per i Soci frequentare il Risveglio Yogico quotidiano,(ogni giorno, la mattina e al tramonto) condotto da Patrizia Daffinà, Insegnante Yoga Alliance, incontri di Attività Empatico Relazionali® ogni sabato e da giugno anche in altri giorni che verranno via via comunicati, condotti da Istruttori qualificati.

Novità editoriale nata nella completa filosofia del BAUBEACH® è il libro “BAU CODE – BAUFULNESS”, di Patrizia Daffinà: un manuale colmo di foto, riflessioni e QR CODE direttamente ascoltabili, per imparare le cose più importanti da conoscere per la felicità del proprio cane, il suo equilibrio e la sua salute mentale e fisica. La seconda parte del Libro è dedicata al Baufulness, ovvero all’approccio yogico nella relazione con il cane, che promette maggior serenità e migliore qualità della vita per entrambi;

A fine estate, è previsto inoltre un bellissimo workshop: La Grande Via Yoga e Medicina con Il Prof. Franco Berrino e la Dott.ssa Beatrice Giampaoli. Si praticherà lo Yoga delle oscillazioni e si potrà ascoltare il Professore e trovare l’equilibrio tra alimentazione sana e stili di vita. Nei suoi ultimi due libri il medico Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha raccolto le regole per liberare energia vitale e raggiungere una condizione esistenziale di leggerezza. Come? Intraprendendo un percorso che passa necessariamente anche attraverso l’alimentazione.

Rappresentando questo Marchio qualcosa di diverso di un semplice sinonimo, l’Associazione sta dunque lavorando al recupero di questo valore, in modo che non vengano create confusioni tra la struttura Baubeach® e altre spiagge per cani.

Le fibre del tessuto che Baubeach® sta componendo, da ormai 24 anni, sono infatti composte di coerenza, conoscenza e consapevolezza: il fatto di essere parte di un tutto in continua trasformazione e di poter contribuire, ognuno con i suoi mezzi e le sue possibilità, al fine che questa trasformazione volga al meglio, per il Pianeta e tutti suoi Abitanti, continuerà ad essere, in modo ancora più intenso, il suo obiettivo e la sua forza.