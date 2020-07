Dal 10 luglio al primo agosto “Summer 2020” a Chirignago. L’assessore Mar: “Otto serate di eventi e iniziative per tornare a fare comunità”

Un programma ricco e variegato all’insegna del cibo, del benessere, della mobilità sostenibile. Dal 10 luglio al primo agosto, ogni venerdì e sabato, dalle 18 alle 23, in piazza San Giorgio a Chirignago, si svolgerà “Summer 2020”, la manifestazione promossa nell’ambito della rassegna “Le Città in Festa” dall’associazione C2020 / commercianti di Chirignago in collaborazione con il gruppo ATTIVI21 e Vela.

La presentazione del programma si è svolta questa mattina nella sala Telepresence della Carbonifera alla presenza dell’assessore al Turismo, Paola Mar, e dei rappresentanti delle associazioni promotrici: Luca Gobbo, Fabio Bettin, e Dimitri Stevanato.

“Summer2020, un’estate diversa a Chirignago, – ha spiegato l’assessore Mar – è il frutto di un percorso lungo di collegamento fra l’Amministrazione e le realtà del territorio. Stiamo facendo un lavoro che ci dà molta soddisfazione, che vede lavorare insieme le associazioni di Chirignago che si sono assunte l’onere e l’onore di rivitalizzare una zona della città con l’aiuto dell’Amministrazione e di Vela. L’obiettivo, nel rispetto delle regole, è far ritrovare un po’ della socialità che ci è mancata negli ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid-19″. Nel ringraziare tutti gli uffici comunali che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione, l’assessore ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Cinque anni di lavoro – ha detto – non sono stati spesi male, l’entusiasmo di fare iniziative insieme, le fa diventare ancora più belle”.

“Abbiamo sentito l’esigenza – ha spiegato Fabio Bettin – di rimettere in moto la comunità. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo proposto alcune idee prendendo spunto dalla tradizione con Attivi21, gruppo trasversale che si occupa dei temi del territorio e C2020, dove C sta per commercianti, Chirignago, comunità e collaborazione”.

“Chirignago è sempre stato considerato un territorio di periferia – ha aggiunto Luca Gobbo, presidente dell’associazione che riunisce 40 commercianti tra Asseggiano e l’inizio di via Miranese – finalmente abbiamo colto l’occasione per dar vita a proposte e iniziative mettendoci la faccia. Dietro a ogni vetrina ci sono tante storie di persone che fanno il loro meglio per il cliente. Anche in questa occasione ci siamo messi in gioco”.

Si inizia venerdì 10 luglio con l’evento “La cura del corpo”, con dimostrazioni e presentazioni di prodotti e consigli per il benessere del corpo. A seguire il giorno successivo si svolgerà una “Sfilata di moda sotto le stelle”. Sabato 17 appuntamento dalle 19 alle 20.30 con la “Passeggiata consapevole”; segue “Crea la tua nuova forma” con i commercianti e le associazioni del territorio per parlare di salute e alimentazione. Il 18 luglio si festeggerà invece il “Redentore in piazza”, una serata in compagnia delle associazioni del territorio, dimostrazioni di palestre e scuole di danza, associazioni musicali per conoscere meglio gli strumenti musicali.

La manifestazione proporrà anche l’evento ”Coccole della pelle”, venerdì 24 luglio, e l’incontro “In bici tra amici” per affrontare il tema delle piste ciclabili e la sicurezza stradale con referenti competenti in materia, (sabato 25 luglio). Per finire il 31 luglio si terrà la serata del “Pan Gusto, per scoprire tante varietà di pane, salumi e vini nostrani”. Concluderà la rassegna l’appuntamento dedicato “ai nostri amici cani, gatti e non solo”, compagni preziosi in questi momenti di isolamento.

Ogni serata, svolta nel rispetto della sicurezza, sarà accompagnata, a partire dalle 18 e fino alle 23, dalla vendita di anguria e meloni. Dal 10 luglio prenderà anche il via l’iniziativa “Acquistare sotto casa…è un gioco da ragazzi”.

Per ulteriori dettagli guarda il sito dedicato alla manifestazione.

