Dagli USA all’Australia: l’eccellenza italiana del Provolone conquista il mondo

L’Italia si impone nel mondo lattiero caseario come principale esportatore di formaggi per la sua eccellenza, qualità e versatilità. Secondo i dati di Assolatte, nel 2022 le esportazioni complessive di formaggi italiani hanno superato 550.000 tonnellate (+6%), per un fatturato vicino ai 4,2 miliardi di euro (+19%).

Che l’export sia un traino importante lo si evince anche nei dati di Auricchio, celeberrimo Provolone cremonese, che sviluppa ben il 45% del proprio fatturato all’estero, vendendo in oltre 60 Paesi nel mondo. Auricchio è un traino di queste vendite: il 25% del provolone che vende nel mondo arriva negli Stati Uniti, ma il mercato australiano assorbe circa il 20% di questo fatturato sviluppato all’estero.

Auricchio, che da sempre coniuga la sua tradizione con l’ambizione di allargare i propri orizzonti, mantiene l’artigianalità del suo Provolone fatto a mano e offre una delle gamme più complete dei grandi formaggi che identificano oggi l’Italia nel mondo, grazie agli ingredienti che si tramandano da quattro generazioni: passione, qualità, ricerca e artigianalità.

Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival, a Cremona dal 24 al 26 marzo

Il Provolone cremonese non poteva mancare a Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival (ingresso gratuito dalle 9.00 alle 20.00), in programma tra le vie del centro di Cremona dal 24 al 26 marzo. L’evento dedicato alle eccellenze casearie made in Italy vedrà Auricchio in qualità di main sponsor.

L’appuntamento principale sarà la “Cow Parade”: un’istallazione in vetroresina a grandezza naturale dipinta dall’artista contemporaneo Marco Cerioli, che porterà alla scoperta del mondo Auricchio.

Una vera e propria opera d’arte che sarà dipinta live sotto gli occhi del pubblico venerdì 24 marzo, che resterà in mostra nel cuore della manifestazione e attenderà tutti i visitatori che vorranno fare una foto ricordo nell’incantevole cornice dei giardini di Piazza Roma, nel centro storico di Cremona.