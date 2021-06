Da Treviso a Roma con gli atleti ipovedenti. La nuova sfida di Bernardo Bernardini

È stato presentato questa mattina, presso il Cento Direzionale di CentroMarca Banca di Treviso, il progetto di Bernardo Bernardini, volto a lanciare un forte messaggio di inclusione. Si tratta della 3^ edizione di ROAD TO ROME, organizzata quest’anno assieme all’ASDSC Dopla Treviso.

Il prossimo mercoledì 23 giugno, l’atleta trevigiano Bernardo Bernardini partirà quindi dalla sede di Centromarca Banca di Treviso – che anche quest’anno sostiene l’iniziativa – facendo successivamente tappa in Piazza dei Signori. E lo farà, per la prima volta, affiancato lungo tutto il percorso da altri ciclisti ipovedenti della squadra paraolimpica Dopla Treviso e le loro guide.

“Sono felice che quest’anno ci sia un ulteriore sviluppo del progetto di inclusione – ha commentato Bernardo Bernardini a margine della conferenza stampa. – Infatti non sarò solo, con me ci saranno i ciclisti ipovedenti di Asdsc Dopla assieme alle guide, saremo in totale in 12 ad andare a Roma. Abbiamo deciso di mantenere invariato il percorso perché a mio modo di vedere è ricco di significati e di valori positivi.”

L’incidente da cui tutto è nato

Presente alla conferenza anche il Presidente di 4ALL Andrea Vidotti, che ha raccontato la storia di Bernardo. Era il 19 luglio 1996 quando, per un incidente aereo, Bernardo si è ritrovato in un letto di ospedale con due vertebre spezzate e con la prospettiva di non camminare più. 15 anni di fisioterapia e di determinazione hanno fatto sì che Bernardo non solo sia tornato a camminare con dei tutori speciali ma si sia dedicato alle gare di triathlon con i normodotati.

Le tappe del percorso 2021

Con partenza mercoledì 23 giugno alle ore 8.00 da Treviso dalla sede di Centro Marca Banca e alle ore 9.00 da Piazza dei Signori Treviso, le tappe del percorso 2021 saranno:

• Abbazia di Praglia, che ospitando la biblioteca nazionale rappresenta l’importanza di avere informazioni e conoscenze per poter prendere le decisioni, altrimenti ci si affida al caso

• Vo’ Euganeo, che rappresenta le difficoltà insormontabili davanti alle quali l’atleta trevigiano si è sentito impotente e indifeso, nonché la scelta di arrendersi alle circostanze o di mettersi in gioco per cambiare la situazione cercando nuove soluzioni

• Cesenatico – statua di Pantani, che rappresenta l’ispirazione, la scintilla che innesca la voglia di cambiamento e ciò che alimenta la motivazione

• Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, è una Madonna di colore che per Bernardo Bernardini rappresenta l’accettare ciò che di diverso c’è in lui

• Assisi, luogo simbolo della Pace, che per l’atleta rappresenta la pace interiore. Per ottenerla ha dovuto riconoscere la sua diversità e ciò che ritenevo fossero le sue colpe e perdonarsi

• Roma – San Pietro in Vincoli – Mosè di Michelangelo, che rappresenta la capacità di saper reagire di fronte alla sconfitta, allo sconforto e alla delusione, il non lasciarsi abbattere anche quando si perde la fiducia in sé stessi e negli altri.

L’intero percorso potrà essere seguito in tempo reale sui canali Social di Finalmente Corro: posizione in tempo reale tramite Garmin Connect (utente Bernardo – finalmente corro).

Presentato il logo di INCLUSIONE

Durante la conferenza stampa è stato ufficialmente presentato il logo di INCLUSIONE, studiato per le aziende che supportano attività sportive inclusive.

“Lo sport è dedizione, fatica, ambizione, ed anche condivisione, rispetto e fiducia – ha riferito il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. – Questa iniziativa dimostra che ci si può sempre mettere alla prova e raggiungere i propri obiettivi. Soprattutto quando questi mirano a creare percorsi di inclusione. Questo progetto è per noi una testimonianza fonte d’ispirazione: la nostra realtà da sempre ha scelto di mettersi al fianco della comunità e degli enti del territorio per creare sinergia, rispondere alle loro esigenze e per raggiungere insieme sempre nuovi traguardi”.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di questi atleti in quanto la nostra mission è sostenere la comunità. Ogni anno, seguendo questa filosofia, scegliamo di investire su attività che possano supportare ed arricchire il territorio, siano esse sportive, sociali, culturali, o sanitarie, come nell’anno appena trascorso – ha commentato il Presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese. – Questo progetto è l’emblema dell’inclusione e della forza. Un evento sportivo che contamina le persone che vi partecipano ma anche quelle che lo seguono in quanto il suo percorso, data la complessità, diventa ancora più importante”.

Gli Sponsor e la campagna di crowdfounding per aiutare il 17enne Leonardo

Bernardo Bernardini ha ringraziato tutti gli Sponsor dell’evento – patrocinato dalla Federazione Italiana Triathlon e dal Comune di Ponzano Veneto – per il loro importante sostegno (CentroMarca Banca Credito Cooperativo di TV e VE, Olio Cuore, Fizik, Acqua in Brick, Decathlon Olmi, Farmacia San Francesco, Ottica Capello Montebelluna, GB Light, Carmelina Biscotteria Veneziana, YBC, EOT, Moretto snc, Amets Prosecco), rivolgendo un sentito ringraziamento anche alla Polizia di Stato e ricordando la campagna di crowdfounding in supporto di Leonardo di Ceglie, figlio di un poliziotto, che sta lottando contro una malattia ingiusta.

“Leonardo è un bambino di 17 anni di Ciampino, Roma. Mentre frequentava la quinta elementare gli è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un tumore alle ossa molto aggressivo conosciuto come Osteosarcoma maligno. Per far fronte agli effetti della malattia, essendo un tumore radioresistente, sono stati necessari 13 interventi chirurgici pluriamputativi. Leo ha necessità di portare avanti un protocollo fisioterapico neuro riabilitativo molto complesso ed economicamente impegnativo. Il costo giornaliero delle terapie è di 250 euro per 6 giorni a settimana, per 4 settimane al mese. Per un costo totale di 6.000 euro al mese.”

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti