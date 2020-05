Da sabato riapre la biblioteca di Forte Marghera: 27 postazioni singole per leggere e studiare. Brugnaro: “La città sta tornando a vivere. Rispettiamo le misure di sicurezza”

Dopo importanti lavori di ristrutturazione e la realizzazione, tra gli altri, del ponte ciclo pedonale di collegamento con via Torino e l’area universitaria, domani, sabato 23 maggio, riapre Forte Marghera e con esso tante attività compresa la Biblioteca del Centro Studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi.

“La Biblioteca di Forte Marghera è parte integrante della Rete Biblioteche Venezia del Settore Cultura del Comune e da quando è stata inaugurata, il 14 maggio 2019, sono stati quasi 8.000 gli studenti, studiosi e appassionati che l’hanno frequentata fino alla chiusura forzata prima per i lavori e poi per gli effetti del Covid-19 – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. Finalmente si riparte ed è una riapertura molto importante e significativa perché è la prima biblioteca che riapre al pubblico le proprie sale consentendo lo studio e le lettura in sede. Questo è possibile – precisa Venturini – grazie al fatto che nella biblioteca di Forte Marghera, contrariamente alle altre 17 biblioteche della Rete, non si effettua il prestito e i libri possono essere isolati da ogni possibile contatto non pianificato con l’utente. Ricordiamo infatti che vige ancora l’obbligo di quarantena (14 giorni) per i libri che vengono dati in prestito e/o consultati su appuntamento. La riapertura della biblioteca, contestuale a quella del Forte, è un segnale molto importante per la città. In questo caso poi c’è il valore concreto e simbolico del ritorno del pubblico in biblioteca, per studiare, leggere, fare ricerca. Un valore che ci auguriamo tutti possa essere ritrovato presto anche nelle altre biblioteche e ovviamente in tutte le situazioni della nostra vita sociale ed economica – conclude l’assessore – Ma per questo servono grande responsabilità e rispetto delle regole”.

“Venezia sta tornano a vivere – commenta il sindaco Luigi Brugnaro. Giorno dopo giorno si alzano sempre più saracinesche, si aprono i cancelli dei parchi, ed ora è il momento di aprire anche Forte Marghera, luogo che in questi ultimi anni abbiamo voluto far tornare al suo splendore originario e che ora, conclusi anche alcuni importanti interventi di asfaltatura, è pronto ad accogliere anche i ragazzi che vogliono utilizzarne gli spazi per studiare. Tutto questo dobbiamo farlo rispettando le norme di sicurezza proprio per non vanificare gli sforzi fin qui fatti, ma, almeno, sarà possibile avviare veramente una nuova fase. Una notizia che arriva di pari passo con quella della riapertura, sempre da domani, della spiaggia del Blue Moon del Lido e con quella della programmata riapertura, dal prossimo 3 giugno, degli asili nido. Venezia non si ferma e vuole fare in modo che, appena possibile, tutti possano tornare a viverla in sicurezza. Grazie quindi a tutti coloro che, in questi mesi, si sono impegnati per rendere possibili queste riaperture e soprattutto a tutti quei lavoratori che, in un momento di grande difficoltà, non hanno perso l’entusiasmo e la fiducia”.

Per quanto riguarda la riapertura della Biblioteca di Forte Marghera, rispetto ai 50 posti normalmente disponibili, ce ne saranno 27, tutti numerati, nella piena osservanza del distanziamento di almeno un metro tra persona e persona. Per una maggiore sicurezza sono stati installati dei pannelli in plexiglas sui tavoli ove sono previsti 2 posti a sedere, uno alternato all’altro a debita distanza. All’ingresso in biblioteca, l’utente, che riceverà un numero corrispondente al posto assegnato, è tenuto al rilevamento della temperatura, a firmare un’autocertificazione relativa al suo stato di salute, ad igienizzare le mani con il gel messo a disposizione e ovviamente a indossare la mascherina. In base ai numeri dell’affluenza del servizio si valuterà se procedere con un sistema di prenotazione delle postazioni di studio.

Gli orari di apertura saranno i consueti: da martedì a domenica compresi, dalle 14 alle 21 (lunedì chiuso). Per contatti con la biblioteca: [email protected], tel. 0412744250 (in orario di apertura). Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare le pagine web della Rete Biblioteche Venezia culturavenezia.it/biblioteche e la pagina facebook.com/VEZMestre

