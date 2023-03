Da Poliedros una lente d’ingrandimento all’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti del Lazio

Apertura dell’anno sociale dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti del Lazio e del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione ieri, martedì 28 marzo, sponsorizzata da #Poliedros Consulting, società di consulenza di direzione.

ROMA – 500 le persone presenti che hanno discusso sul tema L’autonomia energetica per la sovranità nazionale. Insieme a imprenditori, dirigenti e professionisti c’era anche l’onorevole Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel governo Meloni.

“Si è trattato di una vera e propria agorà delle eccellenze del nostro Paese – spiega Leonardo Pedrizzi, Presidente Gruppo Lazio e del Comitato Nazionale Tecnico Scientifico dell’UCID. – L’abbiamo voluta definire la “Cernobbio cattolica” perché ha raccolto intorno a sé le eccellenze del nostro Paese, dalle più alte istituzioni come ministri, sottosegretari, presidenti di commissioni parlamentari, presidenti, assessori e consiglieri di regioni assieme a politici di tutti gli schieramenti, esponenti della Chiesa cattolica, presidenti e Ceo di imprese pubbliche e private, di multinazionali, di banche, di assicurazioni, economisti, vertici delle forze dell’ordine, G.d.F., Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, uomini di cultura, gli alti gradi dell’apparato statale, rappresentanti di importanti associazioni di categoria e del volontariato”.

“A differenza, però, dell’appuntamento di Cernobbio, ove si tengono relazioni, qui da noi parlano in pochi e per pochi minuti perché l’obiettivo è quello di “fare comunità”, per scambiarsi esperienze di vita e professionali, per conoscersi dal punto di vista umano, per intrecciare e consolidare relazioni personali e familiari. Per questo sono protagoniste anche le famiglie”.

Nel corso della cena è stato proiettato il nuovo video istituzionale realizzato proprio da #Poliedros Consulting: “Lo abbiamo creato proprio per l’occasione – spiega l’agenzia – per illustrare la nostra value proposition e le aree dei nostri interventi. Il video ha riscosso interesse e positivi apprezzamenti. Per ringraziare i nostri ospiti della disponibilità, abbiamo donato una lente di ingrandimento come segno di essenzialità e di attenzione alla qualità che caratterizzano il servizio per le aziende e le organizzazioni nostre clienti. #Poliedros Consulting: #Ideas with impact”.

“La serata di apertura dell’anno sociale dell’Ucid del Lazio ormai da anni è un appuntamento importante per i soggetti politici ed economici che operano sugli scenari nazionali e internazionali – conclude Pedrizzi – ma quest’anno la delicatezza della fase che viviamo, sul fronte della crisi energetica, può davvero trasformare l’evento in un’agorà di eccellenza del Paese. Per questo non è esagerato se l’ho considerato e definito, per la sua qualità di presenze e per il tema trattato, una sorta di ‘Cernobbio’ primaverile. Come sempre mettendo alla base ed avendo come fonte di orientamento, come stelle polari i valori fondamentali dello sviluppo integrale, della solidarietà, della sussidiarietà, della destinazione universale dei beni e del Bene comune. Con al centro la persona ed i suoi diritti naturali inalienabili”.