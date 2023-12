“Da Monet a Matisse“, a Palazzo Zabarella protagonista il French Moderns

Palazzo Zabarella a Padova si conferma al centro del panorama artistico e culturale italiano ospitando una mostra che punta i riflettori sul modernismo francese, dal titolo “Da MONET a MATISSE. French Moderns, 1850-1950“.

E lo fa con la prima di una ricca serie di collaborazioni con istituzioni di fama mondiale, che si concretizzerà nel tempo in eventi esclusivi.

In primis con il Brooklyn Museum di New York, fondato nel 1823 che vanta una collezione permanente di di oltre 140 mila oggetti ed è il secondo museo d’arte di New York nonchè uno dei più grandi degli Stati Uniti.

Le luci sulla mostra saranno proiettate nelle sale di Palazzo Zabarella dal 16 dicembre 2023 al 12 maggio 2024 e presenteranno 59 opere provenienti dalla straordinaria collezione del sopracitato Brooklyn Museum.

“Da MONET a MATISSE. French Moderns, 1850-1950“ , narra di uno dei secoli più appassionati e ricchi di avanguardia della storia dell’arte, quando l’allontanamento degli artisti dalla tradizione accademica finì per diventare spartiacque, tracciando una vera e propria linea maginot, che fece epoca. Tra colori, luci e “nuove impressioni“.

Ma non solo, celebra la Francia come assoluto centro artistico di gravità permanente del modernismo internazionale dalla metà dell’Ottocento fino alla metà del Novecento.

Nelle sale di Palazzo Zabarella saranno esposti dipinti, disegni e sculture realizzati dai principali artisti dell’epoca di origine francese, ma anche di quelli di formazione transalpina: Pierre Bonnard, Gustave Caillebotte, Paul Cezanne, Marc Chagall, Henri Matisse, Pierre Auguste Renoir, Claude Monet, per citarne dei più famosi.

45 maestri che con le loro opere hanno rappresentato i movimenti d’avanguardia che hanno definito l’arte moderna dalla fine del XIX secolo alla metà del XX secolo quando finirono per iconizzare un’epoca.

Realismo, impressionismo. post-impressionismo., simbolismo, fauvismo, cubismo e surrealismo sono i movimenti che contraddistinsero il periodo, emersi a Parigi ma non solo, tra il 1850 e il 1950.

La mostra “Da MONET a MATISSE. French Moderns, 1850-1950“ si suddivide in quattro sezioni – Paesaggio, Natura Morta, Ritratti e figure, e Il nudo.

Tra pittori dall’aria accademica o meno convenzionali quali Millet e Boudin, passando dal genio impressionista di Monet, Renoir, Cezanne e Degas che, protagonisti di una vera rivoluzione, uscirono dagli atelier per catturare la luce e il colore, le scene di vita quotidiana, inizialmente con uno stile avulso dai canoni e poi clamorosamente adornato dai successo e clamore. Rigorosamente “en plein air“.

Ed è proprio la sperimentazione dentro la rivoluzione che farà da volano di questo splendido periodo, a caratterizzare l’esposizione di Palazzo Zabarella, che celebra l’arte moderna tra talento e pura ispirazione.

Da MONET a MATISSE, French Moderns, 1850-1950 Palazzo Zabarella (Pd), 16 dicembre 2023 – 12 maggio 2024

Credits photo by – artemide

Prima Fila di Mauro Lama