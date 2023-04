Da Longarone il via al riscaldamento della VII^ maratona di lettura “il Veneto legge”

La letteratura di fiume nei libri di autori veneti o che parlano del Veneto, i 60 anni dalla tragedia del Vajont, i 60 anni dalla pubblicazione del capolavoro di Luigi Meneghello ‘Libera nos a Malo’ e i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. Sono i temi scelti per la 7° edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge”, presentata oggi a Longarone, luogo simbolo del delicato rapporto tra uomo e natura, tra l’uomo e il territorio, monito a non piegare la natura ai propri interessi e al fatto che la pianificazione territoriale è un processo continuo e delicato.

LONGARONE – L’iniziativa, in programma il 29 settembre prossimo in tutto il territorio del Veneto, è ideata e promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto insieme alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, MIUR Veneto, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani-Confcommercio Veneto, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai SIL -Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione degli Editori indipendenti.

L’obiettivo della Maratona, manifestazione che mette insieme gli educatori e tutti gli attori e lettori, della filiera del libro, è quello di promuovere la lettura e i libri attraverso il coinvolgimento di scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo. Si leggerà con i bambini, ma anche con e per adulti, anziani e ragazzi, si leggerà insieme, ovunque e ad alta voce, condividendo la passione.

Dal Museo del Vajont, con alle spalle l’omonima diga, è stata lanciata oggi la fase di riscaldamento alla Maratona alla presenza dell’Assessore regionale alla Cultura, del Sindaco di Longarone, di Massimiliano Salvador, Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Belluno Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Daniele Brunello, Presidente regionale AIB Veneto.

Lo scorso anno la Maratona di lettura ha registrato un numero record di iniziative disseminate in tutto il territorio regionale, ci sono stati 1.300 eventi, iniziati col riscaldamento tra aprile e settembre 2022 e culminati con la giornata del 30 settembre 2022, in cui si sono susseguiti letture ad alta voce, incontri con l’autore, incontri di gruppi di lettura, mini maratone di lettura, 594 presentazioni di libri in biblioteche, 451 presentazioni nelle scuole, oltre ad appuntamenti in librerie, musei, case editrici, case di riposo.

Le parole dell’Assessore regionale alla Cultura: “Oltre alla risposta entusiasta alla manifestazione regionale della Maratona di lettura ‘Il Veneto legge’ ci sono anche altri numeri che riguardano la lettura e i lettori veneti a confortare. Il Veneto è la regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale, dei 728 patti per la lettura in Italia 93 sono in Veneto. La stessa Regione del Veneto ha promosso nel 2022 il Patto Regionale per la lettura. Tra i Comuni veneti, 98 hanno ottenuto la qualifica di ‘Città che legge’ dal Centro per il libro e la lettura – Cepell”.

Il Veneto, lo dice l’ultimo censimento di aprile 2023, conta 200 gruppi di lettura, e gli ultimi dati disponibili del 2021 parlano di 2 milioni di accessi all’anno nelle biblioteche di pubblica lettura, 4 milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura, di investimenti per 1 milione di euro da parte delle biblioteche di pubblica lettura per promuovere la lettura”.

La fase di riscaldamento alla Maratona durerà fino a settembre con appuntamenti in tutto il Veneto e online a cura di ‘Leggere per Leggere’.

Per coloro che hanno in programma di organizzare un evento all’interno della Maratona di lettura 2023 è possibile inserirlo nelle due sezioni ‘RISCALDAMENTO’ e ‘MARATONA’ del sito www.ilvenetolegge.it

La Maratona di lettura 2023, con il programma dei prossimi mesi costantemente aggiornato, si può seguire su www.ilvenetolegge.it e sulla pagina www.facebook.com/IlVenetolegge