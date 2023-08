Da Jesolo con successo: i migliori anni e le canzoni migliori!

Due voci splendide, quelle di Fabrizio Voghera e Stefania Cento, con la conduzione di Franco Dolce, hanno entusiasmato il pubblico nel salotto all’aperto di piazza Milano, dove è andato in scena un tributo multimediale a Paolo Limiti.

Jesolo – Organizzato con la collaborazione del Comitato Piazza Milano, lo spettacolo “I nostri migliori anni ….con Paolo Limiti” ha raccontato un pezzo di storia della musica italiana, forse il migliore di tutti i tempi.

I cantanti Stefania Cento e Fabrizio Voghera, che per anni hanno fatto parte del cast fisso dei programmi televisivi Rai condotti da Paolo Limiti, si sono alternati sul palcoscenico di piazza Milano presentando il loro vasto repertorio.

Stefania Cento, nome d’arte di Stefania Nannini che ha modificato il cognome con quello della sua città natale, Cento in provincia di Ferrara, è specializzata in un repertorio revival. Ha fatto parte del cast della trasmissione televisiva condotta da Paolo Limiti “Ci vediamo in tv”, programmata dapprima su Raidue e quindi su Raiuno. Nel dicembre 2010 ha partecipato con il brano sigla della trasmissione, Evviva il mio papà, al programma televisivo I migliori anni condotto da Carlo Conti.

Fabrizio Voghera, noto soprattutto per le sue splendide interpretazioni nel doppio ruolo di Quasimodo e Claude Frollo, nell’opera musical di Riccardo Cocciante ‘Notre-Dame de Paris’, è nato a Torino. Figlio di una cantante lirica, da bambino seguiva la madre durante le rappresentazioni, facendo anche in alcuni casi la comparsa. Scoperto nel 1997 da Paolo Limiti, entra anche lui nel programma televisivo “Ci vediamo in tv”. Nel 2000 viene scelto da Riccardo Cocciante per Notre-Dame de Paris, in cui reciterà alternandosi nelle parti di Quasimodo e Frollo, e a partire dal 2008, in quella di quest’ultimo personaggio, effettuando più di 250 repliche.

Franco Dolce, attore, showman, presentatore e conduttore con varie esperienze televisive e cinematografiche, era l’unico ‘di casa’ in quanto nato a S. Donà di Piave (Ve).

“I nostri migliori anni… insieme a Paolo Limiti” dedicato all’artista mancato nel 2016, è un omaggio e un ricordo affettuoso da parte di alcuni dei numerosi componenti della sua famiglia artistica che lo ha accompagnato negli ultimi vent’anni di attività.