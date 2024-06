Da Centromarca Banca 20 milioni per le imprese (anche start-up)

CentroMarca Banca presenta un plafond di 20 milioni di euro per investimenti nella transizione digitale e green

TREVISO – Accelerare la transizione digitale e green costituisce ormai un imperativo per chi vuole fare impresa. Con l’obiettivo di favorire questo processo e sostenere le aziende negli investimenti necessari, CentroMarca Banca ha messo a disposizione un cospicuo plafond pari a 20 milioni di euro a supporto delle imprese che sosteranno investimenti 4.0 e in materia di sostenibilità. La notizia è stata resa pubblica ieri mattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede di CentroMarca Banca in Via Selvatico 2 a Treviso.

Il plafond nasce a condizioni e tassi favorevoli per le imprese che accederanno ai finanziamenti agevolati della Regione del Veneto “Veneto Innovazione”. Nello specifico, potranno accedervi le PMI, le MidCup (imprese fino a 3mila dipendenti) e professionisti. Incluse sono anche le start-up, quelle aziende cioè che partono da zero.

Contributo a fondo perduto

Con questa operazione, oltre ad un finanziamento fino al 50% a tasso zero, è prevista la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto a seconda della dimensione dell’impresa; si parla dal 5% al 13% per le medie imprese, mentre dal 10% al 18% per le micro e piccole imprese.

Spese ammissibili

Tali finanziamenti sono rivolti ad investimenti in beni strumentali materiali e immateriali in tema di innovazioni di prodotto e/o innovazioni di processo, con dotazione di tecnologie 4.0 volte ad aumentare la produttività delle imprese oltre a sostenere investimenti a favore della transizione verso forme di produzione a minore impatto, energetico e ambientale, e a sostegno dell’economia verde e circolare, come:

opere murarie e impianti tecnologici (nel limite del 20% della spesa ammissibile);

acquisto e installazione di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche;

acquisto di software e licenze d’uso software, marchi, brevetti e certificazioni e registrazioni ambientali;

spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze (nel limite del 10% della spesa ammissibile).

Investimenti per 15mila aziende trevigiane

Attraverso questa iniziativa, CentroMarca Banca rinnova la partnership con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e con le sue articolazioni mandamentali (Confartigianato Imprese Treviso, Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna e Confartigianato Imprese Castelfranco), ma anche con Unione provinciale Confcommercio, Ascom-Confcommercio mandamento di Treviso e i relativi Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi: Cofidi Veneto e Fidimpresa sezione di Treviso.

Le risorse a disposizione verranno così destinate alle oltre 15mila aziende socie di queste associazioni imprenditoriali.

