Da Belluno due pulmini carichi di aiuti

L’alluvione che ha sconvolto nelle scorse settimane buona parte dell’Emilia Romagna ha colpito moltissime famiglie e con esse anche i loro animali. Con questo pensiero Anna Sanvido, Delegata di Earth Odv Belluno, ha avuto l’idea di creare una raccolta di beni di prima necessità e portarli direttamente a Forlì.

Da anni Anna Sanvido fa la raccolta di cibo e accessori per animali in vari negozi tra cui Bardin Srl a Santa Giustina Bellunese. Con la titolare, Brenda Bardin, hanno deciso di affiggere dei manifesti in negozio e raccogliere inizialmente aiuti per gli animali. Con essi sono arrivati anche prodotti per l’igiene e la pulizia. Subito si sono uniti all’iniziativa anche i titolari del negozio di articoli usati Naftalina Vintage, Hobby Zoo di Sedico e lo Stabilimento Unifarco che ha donato un bancale di cancelleria e poi delle barrette proteiche e delle creme naturali.

In pochissimo tempo, grazie alle donazioni delle persone, hanno riempito due furgoni di generi di vario tipo tra cui alimentari, cibo per cani gatti e altri animali, copertine e cucce, vestiario per bambini e adulti, lenzuola e coperte, giochi per bambini, due lettini per bebè e un lettino pieghevole. Più prodotti di cancelleria, antizanzare e bottigliette di acqua. Con il passaparola e i Social si sono mobilitate tantissime persone che hanno deciso di donare materiale di vario tipo, tanto da dover lasciare a terra vari scatoloni perché non ci stavano più nei furgoni. Altri beni di prima necessità sono stati caricati a Padova e poi il furgone di Bardin Srl e quello di Naftalina Vintage sono partiti per Forlì, dove Anna Sanvido si era già messa in contatto con i volontari.

Tutto il materiale è stato consegnato nelle mani del coordinatore Aldo Tagliaferri che ha poi consegnato personalmente i beni alle singole famiglie bisognose. Nei prossimi giorni verrà attivata un’altra raccolta a seconda delle loro richieste specifiche, più quella di cibo per animali da cortile.

Per partecipare alla raccolta fondi potete contattarla al 347 3566839.

Si ringraziano per questa bellissima iniziativa Anna Sanvido e la Presidente nazionale di Earth Odv Valentina Coppola, Brenda Bardin di Bardin Srl, Naftalina Vintage, Hobby Zoo, Stabilimento Unifarco e tutte le persone che l’hanno resa possibile.