Cronaca di Castelfranco Veneto: lite, armi e invasione in un prefabbricato

CASTELFRANCO VENETO – In relazione agli approfondimenti sulla recente situazione che ha coinvolto un individuo di origine marocchina, poi deferito dalle forze dell’ordine per minaccia aggravata e per il possesso di armi e oggetti potenzialmente pericolosi, tale individuo si è reso nuovamente protagonista di una vicenda: l’uomo è stato coinvolto in una rissa con un connazionale, vicino alla Stazione Ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV), durante la quale è stato scoperto in possesso di un machete.

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno condotto un’indagine secondo cui i due soggetti coinvolti, insieme ad altri individui di nazionalità straniera, avevano effettuato un accesso non autorizzato in un edificio prefabbricato utilizzato come cantiere in via Melchiori, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, danneggiando l’edificio e utilizzandolo come dormitorio.

I militari, in collaborazione con la Polizia Locale, sono anche riusciti a identificare ulteriori tre giovani, rispettivamente di nazionalità tunisina, marocchina e italiana. Tutti e cinque sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’accusa di invasione di terreni o edifici e danneggiamento.

Nel corso della mattinata odierna, il prefabbricato è stato definitivamente rimosso durante operazioni di bonifica condotte da personale del Comune e da un’azienda specializzata.