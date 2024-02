Critical Mass: promuovere la mobilità sostenibile

La Critical Mass, l’evento ciclistico a Treviso per promuovere la mobilità sostenibile

TREVISO – La Critical Mass, l’evento ciclistico spontaneo e coinvolgente supportato da Legambiente Treviso, FIAB Treviso, Treviso Pattina e il collettivo GRA – Grande Raccordo Ambientale, torna puntuale anche questo febbraio. Questa biciclettata festosa e consapevole assume un significato ancora più rilevante considerando il recente superamento dei livelli massimi di PM10 e PM2.5 nel capoluogo trevigiano, nonché l’approvazione dell’emendamento “salva falò” alla Camera dei Deputati.

Un grido per l’ambiente e la salute pubblica

I sostenitori della Critical Mass Treviso ritengono che partecipare a questo evento sia fondamentale per spingere l’amministrazione locale ad affrontare più seriamente il problema dell’inquinamento atmosferico e, al contempo, per esprimere il loro dissenso verso le irresponsabili decisioni dello Stato.

La bicicletta come scelta salutare

Oltre allo slogan classico “Meno auto, più bici, più amici!”, quest’anno si aggiunge un nuovo messaggio: “meno smog e più salute”. È noto che utilizzare la bicicletta, soprattutto in contesti fortemente inquinati come Treviso, sia più salutare che rimanere intrappolati nelle auto. Numerosi studi dimostrano che le persone esposte al traffico automobilistico sono più soggette a inalare agenti inquinanti, mentre chi si sposta a piedi o in bicicletta può evitare questa esposizione nociva.

Il concetto di “Safety in numbers” è centrale nella Critical Mass: un gruppo numeroso di ciclisti è più sicuro di un singolo individuo. In mezzo al traffico, i ciclisti solitari rischiano di essere ignorati o addirittura colpiti dalle auto, mentre un gruppo è più visibile e protetto. Da qui l’importanza di partecipare a eventi come la Critical Mass, che promuovono la sicurezza e la consapevolezza dei ciclisti sulle strade.

Un appello alle istituzioni

La Critical Mass non è solo un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile, ma anche per sollecitare un’azione più decisa da parte delle istituzioni locali e nazionali per migliorare la qualità dell’aria e la salute pubblica. È essenziale che le autorità tengano in considerazione le preoccupazioni dei cittadini e adottino politiche più responsabili e sostenibili per proteggere l’ambiente e il benessere della comunità.