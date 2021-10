Crisi Gas Jeans. Zaia: “Solidarietà ai lavoratori. Tentare il salvataggio”

“Auspico che possano essere trovate le condizioni per tentare un salvataggio della produzione e, soprattutto, di 200 posti di lavoro. Lavoratori che hanno contribuito a rendere quest’azienda leader, garantendo la realizzazione di un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Come Regione stiamo facendo tutto il possibile. Rivolgo loro la mia solidarietà”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, in relazione alla grave situazione dell’Azienda Gas Jeans.

“Difendere il futuro di Gas Jeans – aggiunge il Governatore – non significa solo salvare posti di lavoro, ma si tratta anche di un’opportunità di difesa del manifatturiero veneto di alto livello nel settore della moda, tra i più sofferenti ben prima della pandemia”.

“Colgo l’occasione – conclude il Presidente – per ringraziare il Tribunale di Vicenza per la sensibilità dimostrata, anche in questo caso, come nei casi di aziende coinvolte in procedure concordatarie, in particolare nel vicentino. La Regione continuerà a monitorare la situazione, confidando che si arrivi ad una soluzione per il bene dei lavoratori e del territorio di riferimento”.