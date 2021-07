Crazy Time: il nuovo Game Show da giocare online

C’è chi preferisce i giochi classici e chi ama sperimentare tutte le novità, ma anche gli amanti delle versioni più tradizionali hanno bisogno di mettersi alla prova con modalità diverse e sfidarsi in meccaniche più complesse.

Crazy Time è, in entrambi i casi, il gioco che più si presta ad appassionare tutte le categorie, per la sua particolare struttura ispirata a famosissimi format televisivi con una ruota come protagonista e grazie ai bonus casino potete sperimentarlo con degli incentivi interessanti

Ma di cosa si tratta? Crazy Time è quello che viene definito un game show, dalle caratteristiche davvero intriganti e in grado di farci immergere fino in fondo nelle sfide.

Lo scenario di gioco è un vero studio televisivo, in cui vediamo una ruota principale e una top slot che ci possono far accedere a ben quattro giochi bonus, con meccaniche di gioco e premi sempre diversi, per ridurre il rischio noia al minimo.

Per iniziare a giocare basta puntare su uno dei 54 settori della ruota, che a quel punto verrà fatta girare: a questo punto scopriremo al termine dello spin se abbiamo ottenuto un numero o uno dei bonus.

Mentre la ruota gira, si aziona anche la Top Slot, che genererà dei moltiplicatori casuali: qui il gioco si fa interessante!

Il moltiplicatore si attiva se viene allineato alla nostra scommessa e moltiplica la puntata, se abbiamo scelto un numero o i moltiplicatori del gioco bonus, nel caso in cui abbiamo scommesso su quest’ultimo.

Il primo dei giochi bonus è Cash Hunt, in cui ritroviamo in un poligono di tiro, arricchito da moltiplicatori nascosti. L’obiettivo qui è puntare al bersaglio che nasconde il bonus più elevato: potremo scoprirlo solo dopo aver sparato, allo scadere del tempo!

Se invece abbiamo puntato su Coin Flip, ci ritroviamo nel più classico degli schemi, il lancio della moneta, che stabilisce qual è il moltiplicatore che ci spetta. Una modalità sicuramente interessante per la totale componente di fortuna e il sapore un po’ retrò, condito da un timer che sa tenerci con il fiato sospeso.

Pachinko è un round di gioco che si ispira al famoso gioco giapponese, di cui riprende anche l’ambientazione e l’aspetto: vediamo un grande numero di paletti, su cui viene lanciato un disco. Ovviamente in questo caso andiamo ad aggiudicarci il moltiplicatore su cui atterra il nostro disco ma attenzione: se riporta la scritta double possiamo fare un nuovo lancio, con tutti i valori raddoppiati.

Da ultimo, il bonus game che dà nome allo show, Crazy Time, un vero e proprio gioco nel gioco in cui ritroviamo la classica ruota con le cifre di denaro. Ogni giocatore sceglie il colore del suo cursore e, una volta girata la ruota, si aggiudica il moltiplicatore su cui punta. Anche qui ritroviamo il double e addirittura il triple, che ci regalano un nuovo giro di ruota, fino a raggiungere il limite massimo di 20.000 x da applicare alla nostra puntata.

Si tratta quindi di un gioco multigiocatore estremamente vario e appassionante in cui anche i giocatori di lunga data possono trovare stimoli continui e una giocata piacevole e mai scontata!

