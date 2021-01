Covid. Secondo modello che divide l’Italia in provincie, Treviso sarebbe in zona rossa

Treviso 243 casi di Covid ogni 100.000 abitanti in sette giorni. E’ la provincia veneta con il più alto indice di contagio.

Per questo motivo Treviso dovrebbe finire in zona rossa secondo il modello elaborato dal dottor Paolo Spada dell’ospedale Humanitas di Milano.

Il modello del dottor Spada divide l’Italia in province, e non in regioni , basandosi sui dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo questo modello al di fuori delle aree rosse sarebbe possibile ipotizzare la riapertura delle attività che dovrebbero essere sottoposte al contingentamento.

Non spaventiamoci, è solo un modello elaborato da un medico. Comunque resta il fatto che la provincia di Treviso è quella messa peggio per contagi in Veneto dove l’incidenza di contagiati e di 206 colpiti da Covid ogni 100.000 abitanti in sette giorni.

Fonte: TrevisoToday

