Covid, lunedì molte regioni cambieranno colore. Veneto forse in zona gialla

Oggi venerdì 22 gennaio si provvederà alla riclassificazioni delle regioni ed alla ridistribuzione delle fasce di colore.

La nuova riclassificazione partirà al più tardi da lunedì prossimo e avremo la nuova suddivisione del territorio italiano in zone gialle, arancioni e rosse.

Le previsioni basate sullo stato attuale dell’Rt potrebbero prevedere per la Lombardia, attualmente in fascia rossa, una permanenza in zona rossa in attesa della sentenza del Tar che si prevede per lunedì.

Sembra confermata la fascia arancione per l’Emilia Romagna, dove resterà presumibilmente per un’altra settimana.

La Toscana probabilmente sarà confermata in zona gialla mentre brutte sono le prospettive per la Sicilia dove resta alto il numero dei contagi e dei decessi e quindi è a rischio lockdown.

Buone notizie invece per il Veneto che punta alla zona gialla. E’ stato lo stesso Presidente Zaia a chiedere per prudenza la fascia arancione il 15 gennaio scorso benchè ci fosse un indice Rt inferiore a 1.

Ora però tutto potrebbe cambiare perche l’indice Rt è a 0,82 per cui i dati sono buoni e lo stesso Zaia spera in un passaggio della regione in zona gialla.

Fonte: quotidiano.net

