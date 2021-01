Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Ha sede in via Gagliardi 10 il suo titolare, il Geom. Federico De Lazzari.

È risaputo che il vero termometro che riesce a misurare lo stato di salute dell’economia di un paese, di una città e di un’intera Nazione è l’edilizia. Se si ferma l’edilizia, si perdono dei posti di lavoro, aumenta la disoccupazione, la moneta perde sul suo valore di acquisto e rallenta la produzione di altri settori portanti. Subentra e si avverte la crisi, durante la quale tutte le aziende, specie le più piccole, sono costrette a diminuire i loro guadagni, fanno fatica a far fronte alle spese generali di gestione, omettono di pagare le tasse dovute, e spesso sono costrette a chiudere i loro battenti operativi facendo cessare l’attività, a volte addirittura con il fallimento. Un vero disastro.

Tutto questo o qualcosa di simile è avvenuto durante la grave crisi verificatasi in Italia a partire da circa una decina si anni fa. Mogliano non poteva fare eccezione ed i suoi cittadini hanno assistito alla chiusura di diverse attività produttive e di piccole aziende commerciali.

Fra le pochissime rimaste operative l’unica impresa nel settore delle costruzioni a Mogliano che durante tutto il periodo della forte crisi verificatasi, pur tribolando, sia riuscita a sopravvivere ed appena calmatesi le acque dell’astinenza del mercato edilizio, è riuscita ad emergere ed a riprendere la sua attività alla grande e stata l’impresa di costruzioni Immobiliari De Lazzari, che attualmente si è assestata nel suo settore e non teme più nessuna concorrenza. Continua imperterrita a costruire con una strategia che si è rilevata vincente.

Il titolare Geometra De Lazzari, figlio del Fondatore dell’Azienda, sfruttando l’esperienza alle spalle di oltre 50 anni fatta di qualità e professionalità al servizio dei suoi clienti, adopera una strategia che nel tempo è risultata vincente. Compra le aree e vi costruisce sopra e poi vende gli alloggi possibilmente già sulla carta.

Complimenti e… buon lavoro!

Photo Credits: costruzioniimmobiliaridelazzari.it

