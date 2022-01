Cosa occorre per realizzare un sito di e-commerce?

Cosa serve per realizzare un sito di e-commerce? Questa domanda è comune a tutte le nuove aziende che desiderano vendere in rete attraverso un sito di proprietà, come anche ad aziende già esistenti che vogliono iniziare a valorizzare al meglio anche il canale web, scopriamo dunque quali sono i principali step da rispettare.

Bisogna premettere anzitutto che il sito di e-commerce non è altro che lo strumento tramite cui un’azienda ha modo di operare: per mettere in piedi un’azienda che vende online bisogna ovviamente strutturare degli uffici, un magazzino, una logistica e tanti altri aspetti relativi alle risorse strumentali ed umane.

In quest’articolo, tuttavia, vogliamo soffermarci esclusivamente sulla realizzazione dell’e-commerce in senso stretto.



Il primo passo: scegliere il CMS

Ancor prima di pensare al server, che come noto è necessario affinché un sito Internet sia regolarmente online, può essere utile scegliere su quale CMS strutturare il sito web.

I CMS sono dei sistemi di gestione dei contenuti, delle piattaforme open source che consentono di produrre e gestire i contenuti del sito in maniera efficiente e funzionale, senza dover intervenire sul codice o su altri aspetti tecnici.

La scelta del CMS è dunque importantissima ed è bene sapere che esistono dei CMS specifici per i siti di e-commerce, il consiglio dunque non può che essere quella di limitare tra questi la propria scelta. Un esempio? PrestaShop è sicuramente uno dei più diffusi ed apprezzati.



Acquistare hosting e dominio

Il passo successivo è quello di acquistare il servizio hosting, ovvero sostanzialmente lo spazio server che andrà ad ospitare il nuovo sito web.

C’è da sottolineare che vi sarebbe, come alternativa, quella di dotarsi di un server di proprietà, tuttavia le aziende che optano per questa soluzione sono davvero pochissime, essendo essa molto più onerosa e complessa nella sua gestione.

Se si è scelto PrestaShop come CMS del nuovo e-commerce, l’ideale è scegliere tra i migliori hosting per PrestaShop: società specializzate come Flamenetworks propongono degli hosting in cui il CMS in questione può essere installato con un semplice click, senza dover scaricare nulla e senza compiere operazioni di alcun tipo.

Se si acquista un hosting come quello descritto è sufficiente un semplice login per accedere al pannello di controllo del nuovo e-commerce, lo step successivo è dunque quello di produrre i relativi contenuti testuali.

Congiuntamente all’acquisto dell’hosting dev’essere acquistato anche il dominio, ovvero il nome con cui il nuovo sito di presenterà online; è molto importante che questa scelta sia fatta in modo oculato, tenendo in considerazione anche delle logiche di marketing.



La produzione dei contenuti testuali

I contenuti hanno davvero una grande importanza per gli e-commerce, come anche per siti di altra tipologia, di conseguenza è bene curarli con la dovuta attenzione; per eseguire al meglio questa fase, anche in relazione alla cospicua mole di lavoro che occorre, può essere una buona idea quella di affidarsi a dei copywriter.



L’inserimento di tutte le informative legali

Un ulteriore aspetto da considerare è l’inserimento, all’interno del sito, di tutte le informazioni previste dalla legge.

Bisogna specificare tutte le informazioni relative all’azienda, quindi partita IVA, indirizzo della sede legale, ragione sociale e contatti, senza dimenticare tutte le informazioni utili al consumatore, come ad esempio quelle riguardanti il diritto di recesso.

Restando in tema legale, è utile sottolineare che un sito di e-commerce dev’essere “GDPR Compliant”.

Il Regolamento Europeo 679/2016 ha modificato la disciplina relativa alla tutela della privacy in tutti gli stati membri, di conseguenza anche l’Italia ha dovuto adeguarsi: tramite il D. Lgs 101/2018, infatti, il D. Lgs 196/2003, “denominato codice in materia di protezione dei dati personali”, è stato adattato a tale norma comunitaria.

In concreto, ciò significa che tutti i dati personali trattati dall’e-commerce devono essere gestiti in modalità adeguate, fornendo le dovute informazioni all’interessato; per essere certi che la GDPR Compliance sia eseguita in maniera impeccabile, l’ideale non può che essere affidarsi a un legale specializzato.