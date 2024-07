Corso gratuito per la preparazione al test di Infermieristica a Portogruaro

Ulss4 offre un’opportunità unica ai futuri infermieri con un corso preparatorio gratuito per chi si iscrive a Portogruaro

PORTOGRUARO (VE) – L’Ulss4 ha lanciato un’iniziativa speciale per supportare i futuri infermieri, offrendo un corso di preparazione gratuito per il test di ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica. Questa offerta è riservata a coloro che si immatricoleranno presso la sede di Portogruaro, un distaccamento dell’Università degli Studi di Padova.

Supporto concreto dall’Ulss4

“Come ho sempre sostenuto, gli infermieri sono una risorsa indispensabile per la sanità pubblica, e l’Ulss4 è pronta ad assumere tutti i laureati della sede di Portogruaro,” ha dichiarato il direttore generale Mauro Filippi. “L’Azienda sanitaria sostiene questo corso di laurea fin dalla sua nascita nel nostro territorio. Offrire un corso preparatorio gratuito per l’accesso al corso di laurea è un ulteriore aiuto concreto.”

Dettagli del corso

Il corso è aperto a tutti coloro che intendono affrontare il test di ammissione per l’anno accademico 2024-2025 del Corso di Laurea in Infermieristica. Per partecipare, è necessario inviare un modulo precompilato a [email protected], disponibile sul sito www.aulss4.veneto.it, e versare un contributo di 150 euro. Questa quota verrà restituita a chi, dopo aver sostenuto il test di ammissione, si immatricolerà nella sede di Portogruaro.

Programma e durata del corso

Il corso si terrà presso la sede CLI di Portogruaro, in via Seminario 35, a partire dalla fine di luglio. Avrà una durata complessiva di circa 90 ore e coprirà materie fondamentali come biologia, chimica, logistica e cultura generale, fisica e matematica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero 0421-71018 durante l’orario d’ufficio.

Opportunità per gli studenti

Il corso di laurea della sede di Portogruaro offre 100 posti e numerose borse di studio, messe a disposizione da privati e imprenditori locali, per gli studenti che si iscrivono. Questa iniziativa non solo facilita l’accesso al corso di laurea in Infermieristica, ma garantisce anche un sostegno economico significativo per gli studenti.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aulss4.veneto.it o contattate la segreteria. Non perdete l’opportunità di avviare la vostra carriera infermieristica con il supporto di Ulss4 e l’Università degli Studi di Padova.