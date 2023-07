Corso gratuito per guardie Zoofile OIPA: iscrizioni aperte a Palermo

Se ami gli animali e vuoi difenderli, puoi diventare una guardia zoofila volontaria dell’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. Per Palermo e provincia, sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito che inizierà in autunno e si svolgerà online.

PALERMO – Per iscriversi, basta compilare un questionario informativo e inviarlo via e-mail a [email protected] entro fine ottobre. È necessario essere socio benemerito dell’Oipa (100 euro). Il 10 luglio ci sarà un incontro di presentazione online per spiegare il corso, la figura e il ruolo delle guardie.

Le guardie zoofile Oipa sono pubblici ufficiali che si occupano di prevenire e reprimere le violazioni alla legge sulla protezione degli animali e sul patrimonio zootecnico. Hanno la qualifica di agenti di polizia amministrativa e, in alcuni casi, di polizia giudiziaria. La loro nomina è conferita dal Prefetto con decreto.

Per partecipare al corso bisogna essere maggiorenni, residenti nella provincia di Palermo, avere almeno la licenza media inferiore e non avere precedenti penali o carichi pendenti. Ma soprattutto si deve essere motivati, seri e disponibili a condividere gli scopi dell’Oipa.

Contatti guardie zoofile Oipa

Ornella Speciale , coordinatrice delle guardie zoofile Oipa per la Sicilia, al 3755752384

, Roberto Coglitore, vicecoordinatore delle guardie zoofile Oipa per Palermo e provincia, al 3805951280

email: [email protected]

Dal 2002, l’Oipa ha anche creato le guardie eco-zoofile, presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali. Queste sono dei volontari preparati e autorizzati a intervenire in caso di maltrattamento o abbandono degli animali.

L’Oipa ha portato avanti tante battaglie per la tutela degli animali, ottenendo risultati significativi grazie all’impegno, alla convinzione e alla passione dei suoi volontari.