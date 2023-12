CITTÀ DEL VATICANO – Sono aperte le iscrizioni al corso di Alta Formazione in Dottrina Sociale della Chiesa 2024 per laici, promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice ha come obiettivo quello di affrontare nuove sfide e urgenze della società, come la lotta per la conquista di più diritti umani, più universali, e la promozione di percorsi di pace, riflettendo con esperti su come discernere la bontà di ogni progresso.

I campi di riflessioni culturali, sociali, politici ed economici compongono una realtà palesemente dinamica, di cui urge processarne cambiamenti e trasformazioni.

Con l’obiettivo di favorire la crescita di una comunità di persone pensanti e coese, la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice propone corsi di Alta Formazione rivolti a dirigenti, quadri (pubblici e privati), accademici, imprenditori, nell’ottica di una nuova cultura economica e sociale, dettata dagli indirizzi dell’Enciclica “Centesimus Annus” – da qui il nome della Fondazione.

Una nuova edizione avrà inizio nel 2024 (gennaio-marzo) e sarà erogata o in modalità ibrida (tre lezioni in presenza a Roma e quattro in modalità online) o totalmente online.

Partendo dal carattere dinamico delle questioni sociali, si ragionerà sulle grandi sfide attuali, si apprenderanno testimonianze di rappresentanti appartenenti al mondo imprenditoriale e professionale, si condivideranno le proprie esperienze, si lavorerà per sviluppare un senso di fraternità e comunità, in termini di collaborazioni e percorsi di amicizia.

Per il programma completo, il calendario dei corsi e la scheda di adesione, si rimanda al sito della Fondazione.