Coronavirus. Situazione ottimale nel veneziano con zero contagi nelle ultime 48 ore

Situazione contagi coronavirus ad oggi 24 maggio nel veneziano.

Belle notizie, nel veneziano negli ultimi due giorni siamo a contagi zero e zero decessi. Comunque l’imperativo è non abbassare la guardia, massima attenzione e rispetto scrupoloso di tutte le regole imposte.

Attualmente nel veneziano vi sono 226 positivi al covid contro i 230 di ieri, meno 4. Nessun deceduto in più rispetto ad ieri con il numero fermo a 281 decessi.

Situazione dei ricoveri:

Ospedale dell’Angelo Mestre ricoverati in reparto non intensivo zero, ricoverati in malattia intensiva zero.

Ospedale Civile Venezia, ricoverati in reparto malattia non intensiva zero, ricoverati in reparto malattia intensiva zero

Ospedale di Mirano, ricoverati in reparto malattia non intensiva zero, ricoverati in reparto malattia intensiva zero.

Ospedale di Dolo, ricoverati in reparto malattia non intensiva 18, meno 3 rispetto ad ieri. Ricoverati in reparto malattia intensiva 4, come ieri.

Ospedale Villa Salus Mestre, ricoverati in reparto malattia non intensiva 23, più 1 rispetto ad ieri.

Ospedale di Jesolo, ricoverati in reparto malattia non intensiva 5 come ieri, ricoverati in reparto malattia intensiva zero.

Fonte: La Voce di Venezia

