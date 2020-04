Coronavirus. Situazione ad oggi nella provincia di Venezia

Situazione dei contagiati questa mattina nella provincia di Venezia:

I pazienti ricoverati per coronavirus negli ospedali provinciali sono 274 di cui 45 in terapia intensiva.

Nello specifico:

All’ospedale Ss Giovanni e Paolo di Venezia 18 ricoverati, in terapia intensiva 6,

All’ospedale dell’Angelo di Mestre 40 ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva ,

All’ospedale di Mirano 8 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva,

All’ospedale di Dolo 99 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva,

All’ospedale di Chioggia 1 ricoverato,

All’ospedale Villa Salus di Mestre 47 ricoverati,

All’ospedale di San Dona 1 ricoverato,

All’ospedale di Jesolo 49 ricoverati di cui 9 in terapia intensiva,

Alla casa di cura Rizzola di San Dona 11 ricoverati.

Le persone positive oggi in provincia sono 1.229. Quelle in isolamento domiciliare sono 3.382.

I dati sono in continua discesa.

