Coronavirus: Scuole chiuse fino all’otto marzo. Da ieri registrato solo un contagiato i in più

Ancora scuole chiuse per cinque giorni in Veneto, lo ha confermato il Governatore Luca Zaia. Resteranno quindi chiuse fino all’8 marzo, ma il personale andrà regolarmente al lavoro.

Intanto i casi di contagio da coronavirus in Veneto sono 151 di cui 95 asintomatici e 33 i ricoverati dei quali 9 in terapia intensiva.

A Vo Euganeo registrati 70 casi, a Treviso 23, a Venezia 10, a Limena 9, a Mirano 5 ed a Vicenza solo 3.

L’Ulss 3 ha controllato con i tamponi 1.304 persone di cui 32 positive al virus. 14 i ricoverati di cui 6 in rianimazione ed 8 nei reparti di malattie infettive.

Infine di positivo c’è che da ieri è stato registrato un solo caso in più. Da rilevare che il 60% dei casi positivi riguarda dipendenti delle strutture sanitarie. Per far fronte alle assenze negli ospedali sono in arrivo 54 assunzioni.

