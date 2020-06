Coronavirus. Nessun contagio da giorni nella Marca

Ottime notizie dalla provincia di Treviso sul fronte Covid 19.

Negli ultimi giorni non è stato registrato alcun caso di contagio nella Marca trevigiana e tutti gli ospedali dedicati al Covid sono vuoti. Solo a Vittorio Veneto sono ancora ricoverati 7 pazienti ed in area non critica. Al Ca Foncello tutti dimessi i pazienti Covid.

Commenta la news

commenti