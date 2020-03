Coronavirus. Molto probabile che il blocco attuale vada ben oltre il 3 aprile

L’andamento dei contagi in Italia non permetterà una ripresa di alcune attività il 3 aprile prossimo. Il governo sembra intenzionato a proseguire i blocco attuale sino al 15 aprile e forse anche oltre.

È molto probabile che le scuole non riapriranno e che la chiusura proseguirà sino alla fine dell’anno scolastico. Per gli esami di maturità le commissioni saranno composta da membri interni più un commissario esterno.

Ormai moltissime sono le aziende di ogni settore che hanno avviata la casa integrazione in deroga.

Colpito pesantemente in Veneto il settore turistico. Gli alberghi a Venezia e sul litorale sono tutti chiusi e non ci sono speranze positive per la stagione estiva.

Anche il commercio è in ginocchio, l’unico settore che ancora tira e quello agroalimentare. Supermercati presi d’assalto tutti i giorni con lunghe file al di fuori di gente che attende di entrare.

L’augurio è che se ne possa uscire presto, ma la ripresa sarà estremamente lunga e difficile per un Italia ormai allo stremo.

