Coronavirus: Marcon riunita con continuità la conferenza dei capigruppo consiliari

Continua a riunirsi in seduta straordinaria la Conferenza dei Capigruppo consiliari di Marcon, per confrontarsi e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sul territorio.

Durante le riunioni, volute dal Sindaco Romanello e dal Presidente del Consiglio comunale Marcadalli, vengono affrontati i contenuti dei diversi provvedimenti statali e regionali per trovare un indirizzo comune e, sulla base delle direttive che provengono dagli organi preposti, dare risposte chiare alle richieste di chiarimenti che la cittadinanza pone quotidianamente.

“Per fronteggiare questa difficile situazione di emergenza -spiega il Sindaco Romanello- è fondamentale lavorare insieme per il bene di tutti.

Ci stiamo sforzando quotidianamente di tenere informata la comunità di Marcon, nei primi giorni anche attraverso la diffusione di volantini informativi porta a porta, in seguito pubblicando quotidianamente aggiornamenti sul sito del Comune, sui display luminosi dislocati sul territorio e attraverso i social.

La nostra comunità sta dimostrando un grande senso di responsabilità.

In collaborazione con i volontari di Protezione Civile abbiamo attivato un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità a tutti coloro che si trovano in difficoltà, anziani in primis, e diffuso quanto più possibile i numeri utili ai quali rivolgersi per avere informazioni o per la consegna di farmaci a domicilio attraverso Croce Rossa.

In linea con quanto disposto a livello nazionale, abbiamo limitato l’accesso agli uffici comunali, che restano comunque pienamente funzionanti.”

“In questa difficile situazione è fondamentale cercare di fare squadra, indipendentemente dalle diverse posizioni politiche -conclude il Presidente del Consiglio comunale Marcadalli-. Affinché la salute e l’incolumità dei cittadini sia salvaguardata al massimo siamo convinti che sia necessaria una collaborazione fattiva e che ciascuno faccia leva sul proprio senso civico e sia rispettoso delle nuove norme che, per quanto fortemente impattanti sulla quotidianità di ciascuno, mirano a salvaguardare la salute di tutti con misure preventive volte a contenere il contagio.”

