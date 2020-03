Coronavirus: L’Associazione degli Artigiani commenta le misure del Governo Conte

L’Associazione degli Artigiani commenta le misure del Governo ConteCoronavirus, Cura-Italia: «Bene il primo tempo. Prepararsi per il secondo”

«Con il decreto Cura-Italia il governo ha risposto positivamente alle richieste più urgenti delle aziende e delle famiglie italiane. Esso contiene interventi molto articolati in tema di sanità, lavoro e cassa integrazione con importanti sostegni anche alle imprese più piccole ed esposte».

Lo afferma il presidente di CNA territoriale di Treviso Alfonso Lorenzetto.

«Il Governo ha fatto un buon lavoro ma questo è soltanto il primo tempo di questa difficilissima partita – continua Lorenzetto -: bisogna esser pronti fin dai prossimi giorni per il secondo tempo che deve prevedere un impegno deciso per il rilancio strutturale dell’economia. Questo dramma che ci ha investito, con un’emergenza sanitaria di proporzioni nuove e imprevedibili e con le relative, pesanti conseguenze economiche, può e deve diventare l’occasione per far fare al nostro Paese un salto di qualità sul fronte della produttività e dell’innovazione. La politica, in questi giorni, ha mostrato compattezza, celerità ed efficacia, dimostrando agli italiani che le cose si possono fare. Bisogna ora continuare, disboscando la giungla burocratica che ostacola lo svolgimento delle attività economiche, avviando rapidamente i cantieri programmati, accelerando i pagamenti della pubblica amministrazione, trasformando le detrazioni per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica in crediti di imposta da scontare presso le banche».

Per la CNA, le risposte alla sfida attuale dovranno sempre di più essere coordinate e gestite a livello europeo e indirizzate al consolidamento del sistema di welfare state europeo e alla riconversione green dell’economia del Vecchio Continente.

