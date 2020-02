Coronavirus: in Veneto 17 casi accertati con due decessi. Quattro casi nel veneziano

La situazione in Veneto sul diffondersi del coronavirus comincia a diventare preoccupante. I casi definiti positivi al test nella nostra regione sono saliti a 17.

Nel miranese sono ormai quattro i casi accertati di coronavirus di cui tre operatori sanitari dell’ospedale di Dolo.

Da questa mattina è attivo il numero verde 800462340 per assistere i cittadini su come comportarsi in caso di timori contagio con il virus. In caso di timori si può chiamare il proprio medico di base per chiedere consiglio.

La Regione ha vietato tutte le manifestazioni sportive, quindi rinviate anche la partita di serie A Verona Cagliari.. E’ stata disposta la chiusura di tutte le università dal Veneto dal 24 al 29 febbraio e le biblioteche e le aule studio chiuse dal 23 febbraio al 1° marzo.

A Mira da questa mattina in tutti gli esercizi commerciali gli operatori indossano mascherina e guanti

A livello nazionale la situazione è che l’Italia è posizionata al sesto posto nella classifica mondiale dei paesi colpiti dal virus con 76 casi accertati e due decessi. Nella classifica sono molto più indietro tutti gli altri paesi europei. Dopo di noi in questa classifica, ma molto più distante, si trova la Germania con soli 16 casi e nessun decesso.

Fonte: Veneziatoday

