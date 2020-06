Coronavirus fase 2. A Marcon via libera ai rimborsi quota seconda rata scuolabus

“Il Comune di Marcon rimborserà la seconda rata versata dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico, interrotto a causa dell’emergenza coronavirus.”

A darne notizia il Sindaco Matteo Romanello.

“È solo l’ultima delle misure adottate dalla Giunta comunale – spiega il Sindaco – per venire incontro alle centinaia di famiglie che si sono ritrovate a fare i conti con la pandemia e con le ricadute della grave crisi economica conseguente alle misure restrittive per contenere e prevenire il contagio.”

In questa “fase 2” stiamo cercando di fare tutto ciò che è possibile, per quanto di competenza comunale e nell’ambito delle risorse disponibili, per andare incontro alle situazioni di difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, ma si tratta comunque di interventi che non possono che rappresentare un’integrazione rispetto alle necessarie misure governative.

Il lungo periodo di lock down ha indubbiamente creato nuove povertà -conclude Romanello-: per far fronte alla difficile situazione abbiamo bisogno di interventi finanziari di tipo straordinario a livello governativo. In parte il Governo ha già dato una risposta, altre risposte dovranno arrivare.”

“Una decisione che conferma la volontà dell’Amministrazione di dare risposte concrete alle famiglie -conferma l’Assessore all’Istruzione, Luigi Bona- che potranno vedersi rimborsare in tempi brevi e per intero la seconda rata del trasporto scolastico, senza distinzione tra scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado e senza gravare sulla ditta incaricata del servizio alla quale abbiamo comunque garantito il riconoscimento dei costi fissi.”

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Marcon, dove è possibile scaricare il modello di domanda che dovrà poi essere presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 31 luglio 2020, inviandola all’indirizzo [email protected] e indicando l’Iban del proprio conto corrente in caso di richiesta di accredito o il ritiro in contanti presso la Tesoreria comunale.”

