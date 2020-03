Corobavirus, Conte conferma le disposizioni in vigore ed alza le multe a 4.000 euro

Il Presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha informato in una conferenza stampa, trasmessa in televisione, che sta per essere varato un nuovo decreto sulle misure restrittive contro il coronavirus.

Le nuove disposizioni confermeranno quelle già in vigore sino al 3 aprile prossimo. Ha precisato che la data del 31 luglio indicata nel decreto.del 31 gennaio scorso non è quella sino a quando saranno tenute in vigore le misure di contenimento adottate. E una data entro la quale l’emergenza dovrà terminare. Le attuali limitazioni adottate potrebbero essere allungate solo se le circostanze lo richiederanno.

Per quanto riguarda la sanità ha precisato che è di competenza delle regioni, che potranno emanare disposizioni a seconda delle circostanze che si verificheranno in ogni singola regione.

Vengono varate sanzioni più dure per coloro che saranno sorpresi in giro senza motivi realmente giustificati. Le multe per costoro andranno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000. Per coloro sorpresi alla guida di un mezzo le multe verranno aumentate di un terzo. Infine ha precisato che le misure estreme saranno rimosse il prima possibile

