Cornuda celebra il nuovo Polo scolastico: una grande festa per l’intera comunità

Una giornata memorabile a Cornuda con l’inaugurazione ufficiale del suo avveniristico Polo Scolastico.

CORNUDA. L’evento, che ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di cittadini, famiglie, bambini, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, ha celebrato non solo la nascita di una nuova struttura, ma l’affermazione di un impegno collettivo verso il futuro delle nuove generazioni. Questo complesso, frutto di anni di dedizione e visione, si erge ora come simbolo tangibile di progresso e sostenibilità, trasformando un’area precedentemente dismessa in un fulcro di sapere e crescita per l’intera comunità.

L’atmosfera era intrisa di gioia e orgoglio mentre il nastro veniva tagliato, sancendo l’apertura di un’opera che, a pochi mesi dall’accoglienza dei primi studenti, si presenta ora in tutta la sua magnificenza al pubblico. Il percorso che ha condotto alla realizzazione di questo Polo è stato lungo e articolato, una vera e propria epopea urbanistica che ha visto l’area dell’ex Salumificio rinascere dalle sue ceneri per diventare una moderna cittadella dedicata all’istruzione. Dal 2017, anno dell’acquisizione dell’area, si sono susseguiti anni di meticolosa progettazione e intensi lavori, culminati in una struttura che oggi rappresenta un patrimonio inestimabile per Cornuda.

I numeri del nuovo Polo Scolastico parlano chiaro, delineando un’infrastruttura di eccellenza: 5.881 metri quadrati di edifici moderni e funzionali, distribuiti tra 36 aule didattiche e laboratori all’avanguardia, e 11 spazi dedicati a uffici e servizi essenziali. Ma l’offerta non si ferma qui: il complesso vanta una palestra di ben 1.000 metri quadrati, omologata dal CONI, pronta ad accogliere attività sportive di ogni disciplina e livello, promuovendo uno stile di vita sano e attivo tra i giovani. Un auditorium da 153 posti offre uno spazio ideale per eventi culturali, conferenze e rappresentazioni teatrali, arricchendo l’offerta formativa e sociale della scuola. La mensa, con i suoi 200 metri quadrati, è pensata per garantire pasti sani e un ambiente accogliente per gli studenti. All’esterno, oltre 5.200 metri quadrati di aree verdi invitano alla socializzazione e al gioco all’aria aperta, mentre 100 posti auto assicurano un’accessibilità agevole.

Un aspetto fondamentale di questo progetto è l’attenzione alla sostenibilità energetica. Il Polo Scolastico di Cornuda è infatti dotato di 486 pannelli fotovoltaici, capaci di generare una potenza complessiva di 210,3 kW. Questa scelta non solo riduce l’impatto ambientale della struttura, ma la rende un esempio virtuoso di efficienza e rispetto per l’ambiente, educando le nuove generazioni all’importanza delle energie rinnovabili. L’investimento complessivo per la realizzazione del Polo e delle sistemazioni esterne ammonta a 17 milioni di euro, di cui ben 11 milioni sono stati coperti da contributi pubblici, a testimonianza del forte sostegno istituzionale e della consapevolezza del valore strategico di tale opera.

L’On. Marina Marchetto Aliprandi ha espresso con parole toccanti il significato profondo di questa realizzazione: «Una scuola nuova è la cosa più bella che un’Amministrazione possa lasciare. Si tratta, infatti, di una casa in cui cresceranno generazioni di bambini e ragazzi imparando a stare assieme, a diventare grandi, a sognare il loro futuro. Una scuola nuova è ciò che sarà di una comunità, è dire alle famiglie che qui si cresce, che qui si resta. Tutto questo con l’augurio che i ragazzi crescano in sapere e libertà, nel rispetto e prendendosi cura della loro scuola». Le sue parole sottolineano la visione a lungo termine e l’impatto generazionale che un’infrastruttura educativa di tale portata è destinata ad avere.

Anche il Sindaco di Cornuda, Enrico Gallina, ha condiviso il suo entusiasmo, evidenziando il valore intrinseco del progetto: «Oggi non abbiamo semplicemente inaugurato un polo scolastico, ma celebriamo il risultato di un percorso che ci ha coinvolto per molti anni. Vedere così tante persone presenti è stata la conferma più bella del valore che questa opera ha per il nostro paese. La scuola è infatti il luogo in cui una comunità accompagna la crescita dei propri ragazzi ed investire in questo spazio significa farlo direttamente nel futuro di tutto il nostro territorio». Il Sindaco ha poi ripercorso la genesi del progetto, ricordando l’acquisizione dell’area dell’ex Salumificio nel 2017: «Probabilmente era difficile immaginare quanto sarebbe cambiata questa parte del paese. Ma oggi, entrando nel nuovo Polo, possiamo vedere il risultato di quella scelta: un’area che da luogo abbandonato è diventata uno spazio moderno, funzionale e aperto alla comunità. È il frutto del lavoro di tante persone e di diverse Amministrazioni che hanno avuto la capacità di portare avanti un progetto ambizioso guardando oltre l’immediato. Ci sono infatti opere che si misurano in metri quadrati e milioni di euro e altre che, invece, hanno un valore che va ben oltre i numeri e questa è una di quelle».

Il nuovo Polo Scolastico di Cornuda si configura dunque non solo come un edificio, ma come un vero e proprio ecosistema educativo e sociale, un investimento strategico che trascende la mera funzionalità per abbracciare una visione olistica di sviluppo comunitario. Rappresenta un faro di speranza e un catalizzatore di opportunità, dove le future generazioni potranno formarsi in un ambiente stimolante, moderno e rispettoso dell’ambiente. L’inaugurazione di questa struttura è un chiaro messaggio di fiducia nel futuro, un impegno concreto per offrire ai giovani di Cornuda gli strumenti migliori per costruire il loro domani e per rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio.

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