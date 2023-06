Coppi & Moser in Liguria: appuntamento con la storia

Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a due leggende del pedale, due nomi che hanno scritto, a modo loro, la storia del ciclismo dello scorso millennio.

IMPERIA – Si chiama “Pedala Col Campione” l’evento che si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 luglio a Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia, celebra la storia del ciclismo con un’iniziativa organizzata da InBici Media Group in collaborazione con Aregai Marina Hotel & Residence, una delle strutture bike-friendly più note della Liguria.

Immerso in uno scenario incantevole, incorniciato dal verde e in perfetta simbiosi con la natura locale, il “quattro stelle” selezionato da InBici è il luogo ideale per una vacanza sportiva, ma anche per chi ricerca semplicemente un po’ di relax.

L’evento – che avrà luogo presso Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare prevede una serie di iniziative dedicate al mondo delle due ruote – è incentrato su due nomi altisonanti del ciclismo mondiale, ovvero Faustino Coppi, figlio del leggendario “Campionissimo”, e Francesco Moser, il ciclista italiano più vincente della storia.

Il programma prevede, dalle 19.00 alle 20.00, un talk-show con Francesco Moser e Faustino Coppi. Nell’occasione entrambi presenteranno i loro libri: “Un’altra storia di Fausto Coppi – lettere di un figlio a suo padre” e “Francesco Moser. Un uomo, una bicicletta”. A moderare l’incontro sarà Gian Luca Giardini, giornalista di Inbici News 24.

Nell’occasione, Faustino Coppi e Francesco Moser saranno a disposizione di tifosi e appassionati per autografi e selfie.

Alle 20 è prevista una degustazione di prodotti tipici locali, abbinati ai vini della cantina Moser Trento e a seguire una cena con specialità liguri e vini della Cantina Moser.

Il giorno dopo (sabato 8 luglio) sarà invece dedicato alla “Pedalata col Campione” che partirà, dalle 9.00, dall’Aregai Marina Hotel & residence.

Il percorso sarà limitato a un massimo di 50/60 Km incluso il passaggio suggestivo nella pista ciclabile dei Fiori.

La pedalata, aperta a tutti gli appassionati di ciclismo, non sarà competitiva ma vuol essere un’occasione di aggregazione per condividere una giornata all’insegna dell’amore per le due ruote (obbligatorio il casco).