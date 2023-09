Coppa del Mondo Paralimpica, in Corea Bebe Vio cala il poker

Prima giornata della prova di Coppa del Mondo paralimpica di Busan in Corea con gli atleti veneti subito sugli scudi. In un sabato super per l’Italia (4 le medaglie conquistate), la moglianese Bebe Vio ha vinto la gara di fioretto femminile B, conquistando il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l’infortunio, e il trevigiano Matteo Dei Rossi è giunto terzo nella sciabola maschile A. Completano le medaglie azzurre i due argenti firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A.

BUSAN (COREA) – Con la vittoria di oggi Bebe Vio ottiene altri punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La prova della classe ’97 è iniziata dalla fase a gironi brillantemente superata con cinque vittorie in altrettanti match disputati e subendo soltanto una stoccata. Nel primo turno di diretta il derby tutto azzurro contro Alessia Biagini vinto dalla veneta con il punteggio di 15-9. Nei quarti di finale la fiorettista delle Fiamme Oro ha poi superato la georgiana Irma Khetsuriani con un netto 15-5 raggiungendo così la certezza di una medaglia. In semifinale fila tutto liscio per Vio che batte la giapponese Anri Sakurai 15-2 regalandosi il match per l’oro. La vittoria è poi arrivata sulla thailandese Jana, numero 1 del ranking mondiale, per 15-1.

Matteo Dei Rossi, atleta di Scherma Treviso M° Ettore Geslao che per la sciabola si allena all’Officina della Scherma di Mira, nel turno dei 16 ha superato agilmente l’argentino Carlos Freitas per 15-5. Il trevigiano ha poi conquistato un grande match, nei quarti di finale, contro il francese Lemoine con il punteggio di 15-13 prendendo così la certezza di una medaglia da questa prova coreana. In semifinale poi lo stop contro il connazionale Edoardo Giordan e la certezza di una medaglia di bronzo. Punti, comunque, di grandissima importanza anche per Matteo in chiave Parigi 2024.

“Tutto lo sport veneto abbraccia Bebe Vio e Matteo Dei Rossi. Un oro e un bronzo sono un gran bel viatico per i mondiali paralimpici di ottobre a Terni”, commenta il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“Bebe, ormai è chiaro, dopo il brutto infortunio di Tokyo, è tornata la più grande – aggiunge Zaia – con quattro vittorie in Coppa del Mondo che la rimettono in cima ai pronostici per i mondiali e con quello straordinario carattere con cui sa vivere ogni momento della sua vita. E’ festa grande anche per il bronzo di Matteo Dei Rossi, un nuovo campione che si affaccia ai mondiali dove potrebbe arrivare un’altra straordinaria medaglia. Bella soddisfazione anche per la sua società, la Scherma Treviso, che è un elemento storico della scherma veneta e non solo”.

Oggi seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Busan con le competizioni di spada maschile A e di sciabola femminile B alle ore 2 italiane mentre dalle 6 la gara di spada maschile B e di sciabola femminile A. Per l’Italia, dopo l’avvio super di oggi, altre grandi aspettative a un mese esatto dall’inizio del Mondiale di scherma paralimpica Terni 2023.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO FEMMINILE A – Busan (Corea), 2 settembre 2023

Classifica (30): 1. Eva Andrea Hajmasi (Hun),2. Andreea Ionela Mogos (ITA), 3. Chui Yee Yu (Hkg), 3. Nino Tibilashvili (Geo); 5. Loredana Trigilia (ITA).

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA MASCHILE B – Busan (Corea), 2 settembre 2023

Classifica (17): 1. Dimitri Coutya (Gbr), 2. Maxime Valet (Fra), 3. Michal Dabrowski (Pol), 3. Shah Rashid (Gbr); 5. Gianmarco Paolucci (ITA).

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO FEMMINILE B – Busan (Corea), 2 settembre 2023

Classifica (23): 1. Bebe Vio (ITA), 2. Saysunee Jana (Tha), 3. Anri Sakurai (Jpn), 3. Yejin Jo (Kor); 11. Alessia Biagini (ITA).

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA MASCHILE A – Busan (Corea), 2 settembre 2023

Classifica (26): 1. Andrii Demchuk (Ukr), 2. Edoardo Giordan (ITA), 3. Matteo Dei Rossi, 3. Maurice Schmidt (Ger)