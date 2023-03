Cooperativa Primavera: arriva l’accordo per salvare occupazione e stipendi

Si sta chiudendo positivamente la vertenza di lavoratrici e lavoratori della Cooperativa Primavera: il Consorzio Zorzetto, di cui la cooperativa fa parte, attraverso le Cooperative consorziate ha accettato di salvaguardare il futuro occupazionale e retributivo di lavoratrici e lavoratori sottoscrivendo un accordo sindacale con la FP CGIL.

VENEZIA – «Come FP CGIL siamo soddisfatti del risultato ottenuto, dopo mesi di lotta e che permette finalmente di dare più serenità a lavoratrici e lavoratori» commenta Chiara Cavatorti della Cgil Funzione Pubblica di Venezia.

«L’accordo sindacale infatti prevede che Consorzio e Cooperative consorziate salvaguardino la continuità occupazionale – spiega Cavatorti – Quindi verranno formulate a lavoratrici e lavoratori interessati, anche quelle che nel frattempo sono cessati per dimissioni a vario titolo, proposte lavorative alle stesse condizioni economiche e normative in essere con la cooperativa Primavera e dando priorità come sede di lavoro a quella avuta con la cooperativa cessante».

La cooperativa opera nel settore delle pulizie e della manutenzione del verde impiegando circa un centinaio di lavoratori e lavoratrici soci, con lo scopo sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate prevalentemente nel territorio di Dolo-Mirano.

«Importante anche il fatto che Consorzio Zorzetto e Cooperative consorziate, su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, si impegnano a concedere anticipi riferiti alla prima retribuzione possibile – aggiunge la sindacalista – Si tratta di un punto fondamentale, dato che da mesi il personale non riceveva un soldo dalla Cooperativa.

«Per questi motivi abbiamo deciso di revocare lo sciopero previsto per domani martedì 14 marzo- dichiara Cavatorti che conclude precisando come – purtroppo non sono ancora finite le disavventure per questi lavoratori e lavoratrici, infatti coma sindacato adesso procederemo con le vertenze legali nei confronti di tutti gli enti committenti per recuperare quanto non corrisposto».

credits foto cooperativa primavera.it