Le cure palliative: antidoto al suicidio assistito

Una tavola rotonda di carattere etico, scientifico, medico, giuridico e teologico ha esplorato un tema delicato: il fine vita. Il convegno “Aiutare a vivere o a morire?”.

VERONA – La Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona, in collaborazione con il network associativo “Ditelo sui tetti”, ha recentemente organizzato il seminario di studi “Aiutare a vivere o a morire?” nel contesto del XIII Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.

Il moderatore, Carlo A. Adami, Chirurgo vascolare e Presidente Innovabiomed, ha introdotto l’evento insieme a Don Renzo Beghini, Presidente della Fondazione Toniolo, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto e all’Università Cattolica di Milano, e a Domenico Menorello, Coordinatore della Pubblica Agenda “Ditelo sui Tetti” – CNB.

Nell’opinione di Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona, che appoggia l’applicazione delle cure palliative quali strumenti per accompagnare le persone in un momento così delicato, “è necessario prendersi cura della persona, che se non è guaribile è comunque curabile”.

Le sessioni del seminario hanno affrontato temi cruciali come la bioetica con relatori come Angelo Luigi Vescovi, Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica – Università Bicocca Milano, e Mons. Gianni Fusco dell’Università LUMSA di Roma.

Aveva anticipato al nostro giornale un suo pensiero in merito a suicidio, cure palliative e dignità della persona, Mons. Gianni tra i relatori chiamati a confrontarsi su questo tema così delicato.

La sessione medica è stata condotta da Elisa Mencacci, Psicologa ISRAA Treviso – AISM Padova, Roberto Salvia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e del Master in Cure Palliative dell’Università di Verona, e Gino Gerosa, Direttore U.O.C. di Cardiochirurgia, Centro Gallucci – Università di Padova.

“Dobbiamo spostare l’attenzione dalla malattia alla persona, con il paziente al centro del percorso di cura” ha dichiarato Gerosa.

La sessione giuridica e istituzionale ha esplorato i paletti della Corte Costituzionale con Nicolò Zanon, già Vicepresidente della Corte Costituzionale – Università degli Studi di Milano, e il ruolo delle regioni con Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.