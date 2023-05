Convegno “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro”. Se ne parla a Bari, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. G. Valditara

BARI – Si terrà nella città di Bari il Convegno “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro” promosso dall’Ufficio Scuola CISM e USMI Nazionale e dedicato al mondo dell’istruzione nel Mezzogiorno d’Italia.

Venerdì 26 maggio, presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese, dirigenti, docenti, studenti e famiglie appartenenti alle realtà scolastiche del Sud del Paese vivranno una giornata di dialogo e confronto accendendo i riflettori su tematiche urgenti della scuola pubblica paritaria e statale quali: garanzia del pluralismo culturale, monitoraggio e politiche di recupero della dispersione scolastica, rilancio dell’offerta educativa nel Sud del Paese per costruire futuro sulla nostra terra, cura e promozione del corpo docente, qualità ed eccellenza del servizio educativo per tutti.

L’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara tenderà ad evidenziare la co-essenzialità del servizio che la scuola pubblica statale rende insieme alla scuola pubblica paritaria, garantendo l’incontro e la condivisione dei percorsi formativi ed educativi proposti dagli Istituti presenti sul territorio del Mezzogiorno d’Italia, in una sorta di patto educativo.

La politica ha responsabilità di tutela e valorizzazione di ciascuna componente del mondo dell’istruzione, dai docenti agli studenti dalle famiglie al mondo delle imprese; sono queste le priorità rilevanti per una scuola efficiente e credibile, per una scuola che vuole costruire il futuro possibile di questa società, che vuole promuovere la crescita personale dei giovani e le loro legittime prospettive occupazionali, che vuole abilitare il rapporto tra qualità della crescita sociale e qualità della crescita culturale, sapendo che in questo percorso occorre recuperare l’alta funzione sociale del docente, garantendo formazione permanente e stipendi proporzionati.

Il convegno darà voce a padre Luigi Gaetani, presidente CISM Nazionale, a suor Anna Monia Alfieri, Referente Scuola dell’USMI Nazionale, e a Roberto Romito, presidente ANP Puglia, che offriranno, da prospettive diverse e complementari, la fotografia attuale del sistema scolastico italiano, mettendo a fuoco gli urgenti interventi di cooperazione e collaborazione necessari per una scuola priva di disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche.

I lavori si apriranno alle 9.00 per concludersi alle 13.00. Moderatore del convegno sarà il giornalista e conduttore di Zona Bianca e TG4, Dott. Giuseppe Brindisi.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/jq4zMKcfJQYpYtxK6.