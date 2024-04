Controlli sulle strade: 5 denunce e 1 arresto

Alcol e oggetti atti a offendere, alla guida, nella marca. Cinque uomini denunciati e uno arrestato

Marca Trevigiana – Ieri, all’alba, a Castelfranco Veneto, i Carabinieri hanno arrestato un 35enne di origini albanesi. L’uomo è stato sorpreso in flagranza dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’uomo, fermato e controllato in via Circonvallazione Ovest mentre era alla guida di una autovettura, è risultato essere in evidente stato di alterazione psicofisica. É stato poi accertato che questa era dovuta all’abuso di alcool.

L’uomo, invitato a sottoporsi ad alcooltest, si è rifiutato categoricamente, andando in escandescenza. Inoltre, minacciava e oltraggiava ripetutamente le Forze dell’Ordine. Lo straniero ha anche tentato di aggredirli, costringendoli a ricorrere alla sua immobilizzazione forzata. L’uomo è stato arrestato ma successivamente è stato rimesso in libertà.

É stato, altresì, deferito per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, con immediato ritiro della patente di guida e sequestro, per confisca, dell’autovettura.

Altri controlli

Sempre nella nottata di ieri e sempre a Castelfranco Veneto, è stato deferito un 26enne della zona. Dopo l’esito di controllo su strada, è stato sottoposto ad accertamento alcolimetrico. Il giovane è risultato positivo, con tasso superiore a 1,20 gr./l.. La patente di guida è stata subito ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Ad Altivole, in via Prae, ieri mattina una pattuglia di Carabinieri ha sorpreso un 54enne alla guida di autovettura trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una chiave di grosse dimensioni e di un cutter. Questi sono stati posti sotto sequestro.

Ma negli ultimi giorni svariati sono stati i controlli svolti dai militari dell’Arma anche nel Capoluogo della “Marca” e nei comuni limitrofi.

A San Biagio di Callalta, un 41enne di origini rumene, controllato alla guida in via Postumia Est, sottoposto ad accertamento alcolemico veniva riscontrato positivo con tasso pari a circa 2 gr./l. alla prima prova, rifiutandosi poi di effettuare la seconda prova. Patente di guida ritirata e veicolo sequestrato.

A Treviso, in viale 4 Novembre, un 60enne controllato alla guida di motociclo sottoposto ad accertamento alcolemico è stato riscontrato positivo con tasso superiore al consentito. Patente di guida ritirata.

Infine, a Spresiano, un 26enne alla guida di una autovettura si rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico richiesto

dai militari operanti. Patente di guida ritirata.