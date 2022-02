Controlli serali antidroga in città. Scattano due denunce

Doppio intervento dei militari della Compagnia Carabinieri di Treviso che nella serata di ieri, nel corso di mirati controlli in materia di stupefacenti, hanno fermato due soggetti sorpresi in atteggiamento sospetto, rispettivamente, nella centralissima via Roma di Treviso e in un parco pubblico della provincia.

Nel primo episodio un 23enne originario del Burkina Faso è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, di un modesto quantitativo di cocaina e hashish, nonché di materiale per il confezionamento di dosi, il tutto posto sotto sequestro.

Nella circostanza, oltre che per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, lo straniero è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, avendo tentato di sottrarsi al controllo spintonando uno degli operanti, fortunatamente senza conseguenze fisiche per entrambi, e cercando di allontanarsi.

Un 20enne trevigiano è invece stato deferito all’A.G. in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere all’esito di un controllo operato da una “gazzella” dei Carabinieri del Radiomobile di Treviso nei pressi di un parco pubblico di Monastier (TV). Il giovane è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, nonché di un bilancino di precisione.