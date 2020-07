Controlli sanitari post-Covid. Convenzione tra Apindustria Venezia e Confapi Treviso per 14.000 associati

Le Associazioni delle PMI della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Treviso mettono a disposizione dei propri associati dei servizi sanitari a tariffa convenzionata presso “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso, Presidio Ospedaliero di grande eccellenza veneta e nazionale. I sanitari della struttura a “domicilio” nelle aziende per fare test e tamponi.

Si è svolto Lunedì 13 Luglio u.s., presso la sede di Monastier di Treviso, l’atto della firma di una Convenzione tra Apindustria Venezia e Confapi Treviso con il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier (TV), alla presenza dei rispettivi Presidenti Marco Zecchinel, Federica Polloni e dell’Amministrazione Delegato del Giovanni XXIII Gabriele Geretto, del Presidente di Sogedin Massimo Calvani e del Vice Presidente Sogedin Fabrizio Calvani.

Cosa prevede l’accordo

È un accordo volto a favorire l’accesso, per oltre 14.000 persone tra lavoratori delle 500 aziende associate e i propri familiari, ad alcuni importanti servizi sanitari quello raggiunto tra le Associazioni delle Piccole e Medie Imprese della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Treviso con il Covid Free Hospital “Giovanni XXIII”, per mezzo della stipula della convenzione che riguarda specifiche prestazioni. Tra queste: screening Covid-19 con Test sierologico venoso e tampone, Servizio di Medicina del Lavoro, costruzione di piani welfare e un nuovo progetto sulla prevenzione che riguarderà tutti i dipendenti e i loro familiari. Previsto inoltre il convenzionamento con enti bilaterali Confapi coadiuvato da attività divulgativa/informativa alle Aziende

Partendo dal primo servizio, la necessità di discriminare nell’universo della infezione Coronavirus fra soggetti malati, portatori del virus o soggetti che lo hanno avuto, anche in forma asintomatica o paucisintomatica, è oggi di rilevante e fondamentale necessità.

I due test di screening che verranno effettuati sono: il prelievo venoso e il tampone faringeo e qualora l’azienda lo richiedesse la struttura di Monastier è in grado di effettuare, attraverso i propri sanitari, i prelievi direttamente nelle aziende consentendo quindi ai lavoratori di evitare viaggi con minor costi e riduzione dei tempi.

Il Servizio di Medicina del Lavoro, poi, si propone di tutelare la salute dei lavoratori delle aziende nelle quali è nominato un Professionista, attraverso una serie di attività volte a prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

Oltre all’esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche del personale dipendente, esso si occupa di tutte le alterazioni legate all’attività lavorativa, gli incidenti e i conseguenti infortuni che possono verificarsi sul luogo di lavoro, provvedendo a rilasciare il “certificato medico del lavoro” o idoneità lavorativa al lavoratore visitato.

La convenzione prevede pure lo sviluppo di un nuovo “progetto prevenzione”: una serie di incontri dedicati alla salute e alla prevenzione. Esso ha come obiettivo unico e mirato la salvaguardia della salute della persona attraverso la diagnosi precoce delle patologie con strumentazione, quella presente nel Presidio Ospedaliero di Monastier, di ultima generazione e ad alto livello tecnologico; tutto ciò, con la competenza dei professionisti presenti consente di individuare in fase precoce neoplasie che potrebbero mettere a repentaglio la salute della persona.

Prevenzione, sensibilizzazione e informazione al centro del progetto

Circa i nuovi piani di welfare e tutte le disposizioni approvate, esse dimostrano un’attenzione crescente per il benessere e la qualità della vita dei collaboratori, e a godere dei servizi di welfare sono quindi anche le loro famiglie. Considerato il valore consentito da ciascun dipendente e le prestazioni sanitarie comprese nel welfare, la Struttura sottopone, pertanto, una serie di screening utilizzabili dal dipendente e dal familiare.

Con gli enti bilaterali della Confederazione nazionale delle Associazioni delle Piccole e Medie Industrie private, infine, si espandono ed integrano i convenzionamenti, grazie all’interazione tra uffici competenti.

Soddisfatti del risultato raggiunto, il Presidente di Apindustria Venezia, Marco Zecchinel, commenta: “Da tempo la nostra associazione supporta gli imprenditori in un percorso di diffusione del benessere all’interno dell’azienda e per i dipendenti, coinvolgendo anche le loro famiglie. La nostra esperienza dimostra che le imprese che credono in questa filosofia ne ricavano un concreto beneficio in termini di soddisfazione e miglioramento della performance del lavoratore.

“Casa di Cura Giovanni XXIII” è una struttura all’avanguardia, in grado di fornire un’ampia gamma di servizi sanitari e diagnostici; la convenzione che ci pregiamo di firmare oggi è un ulteriore passo nel perfezionamento della proposta di welfare che poniamo a disposizione della platea dei nostri associati.”

La Presidente di Confapi Treviso, Federica Polloni, sottolinea: Ad un anno dal ritorno della nostra associazione nella provincia di Treviso questa convenzione rappresenta un ulteriore ed importante passo che assume una duplice valenza; da un lato la continuazione di un percorso di crescita che mira alla costruzione di sinergie e network tra e con le aziende del territorio di cui la Giovanni ventitreesimo’ rappresenta un’eccellenza e punto di riferimento indiscusso. Dall’altro, la cui importanza accresce alla luce della recente emergenza sanitaria che non possiamo ancora considerare superata, la volontà di affiancarsi ad un partner che permetta di valorizzare ulteriormente l’attività a supporto dei nostri associati sui temi della salute e prevenzione. Dobbiamo aiutare le nostre aziende ad essere pronte e sempre più preparate nell’affrontare situazioni che possono comprometterne la continuità aziendale affiancandole in maniera concreta nella tutela dei loro collaboratori e della loro salute.”

Il dottor Maurizio D’Aquino, Primario di Medicina del Presidio “Giovanni XXIII”, apporta il proprio contributo alla discussione: “Le indagini di medicina preventiva consentono di individuare nelle persone sane fattori di rischio soprattutto per la patologia cardiovascolare, e quindi casomai modificabili, e possono essere fatte diagnosi precoci di patologie nascoste anche asintomatiche. Patologie che se individuate in tempo si possono curare efficacemente e questo può quindi salvare la vita al paziente.

Nelle persone che hanno avuto il covid-19, che ne avranno poi la testimonianza sierologica – visti gli screening che il Giovanni XXIII, qualora venisse richiesto è in grado di andare ad effettuare direttamente nelle aziende – c’è la possibilità dal punto di vista curativo di andare a migliorare gli eventuali danni a carico del loro organismo, considerando che la maggior parte di esse possono sviluppare un problema di natura respiratoria”.

“Ringraziamo per la fiducia che le Associazioni ci hanno accordato. Siamo una realtà che da 50 anni è a servizio della collettività e negli ultimi decenni grazie a figure sanitarie di alto livello siamo diventati punto di riferimento per pazienti che arrivano da tutta Italia – fa sapere Gabriele Geretto, Amministratore Delegato del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier-. La nostra missione è quella di far star bene le persone andando incontro alle loro esigenze mettendo a disposizione la competenza dei nostri professionisti e la tecnologia all’avanguardia che insieme consentono diagnosi precoce di patologie importanti e umanità nelle cure”

La stipula della Convenzione rientra all’interno di una più ampia progettualità associativa locale, la quale mira a fornire servizi specifici e puntuali alle proprie aziende iscritte, partendo dalle loro singole e particolari necessità e richieste, traducendole in provvedimenti e atti concreti a loro beneficio.

Il ruolo dell’associazione di categoria, infatti, è quello di ascoltare e risolvere le problematiche di chi tutti i giorni fa impresa con sacrificio e determinazione, credendo fortemente nel valore di fare squadra e nella necessità di costruire relazioni forti e durature con gli stakeholder economici ed istituzionali del territorio.

Commenta la news

commenti