Contributo d’accesso: la Giunta dà il via libera allo slittamento al 1. gennaio 2022. L’assessore Zuin: “Un gesto di attenzione per incentivare il rilancio dell’economia. I covid-hotel non dovranno pagare l’imposta di soggiorno”

La Giunta comunale, riunitasi ieri in web conference, ha licenziato, su proposta dell’assessore al Bilancio e ai Tributi Michele Zuin, per la successiva discussione e votazione in Consiglio comunale, due provvedimenti in materia di turismo.

In particolare, all’interno della più ampia deliberazione di approvazione del bilancio di previsione è stato inserito un passaggio che consentirà di rideterminare al 1° gennaio 2022 l’avvio del contributo di accesso.

“Alla luce dell’attuale situazione conseguente alla pandemia Covid-19 – commenta l’assessore Zuin – abbiamo ritenuto, con il sindaco e l’assessore al Turismo Simone Venturini, di dare un ulteriore importante gesto di attenzione nell’ottica di favorire il ritorno dei flussi turistici. Un provvedimento doveroso che rientra pienamente in quel piano strategico dell’Amministrazione finalizzato al rilancio dell’economia cittadina. Contemporaneamente procedono gli sviluppi del sistema software e hardware per la gestione del sistema delle prenotazioni”.

Con altra proposta di deliberazione trasmessa al Consiglio comunale, sono state apportate delle modifiche tecniche al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, resesi necessarie dalla modifica della figura del titolare/gestore della struttura ricettiva. “Con decreto legge 180/2020, – commenta Zuin – il legislatore ha modificato la figura del titolare della struttura, non più agente contabile che riscuote somme per conto dell’amministrazione, ma soggetto responsabile del versamento dell’imposta con diritto di rivalsa sul pernottante”.

Infine, sempre in materia di imposta di soggiorno, con riferimento alle notizie di stampa apparse in data odierna, l’assessore Zuin precisa che “gli uffici competenti hanno predisposto un’ interpretazione autentica delle norme regolamentari per confermare l’esenzione dall’imposta di soggiorno in caso di pernottamenti nelle strutture individuate come covid-hotel”.

